Camino recibe la aprobación ambiental para una ampliación en el proyecto Costa de Cobre en Perú

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC:CAMZF) («Camino» o la «Compañía») se complace en anunciar que su filial peruana, una empresa conjunta participada en un 65/35 por Camino y Nittetsu Mining Co., Ltd. («Nittetsu»), ha recibido la aprobación del Ministerio de Energía y Minas de Perú («MINEM») para la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado («Segunda MEIA-sd») de su proyecto Costa de Cobre (anteriormente conocido y denominado en el permiso como Los Chapitos), situado a lo largo de la costa del sur de Perú.

La aprobación representa un hito importante para Costa de Cobre, al aumentar la superficie efectiva de exploración en aproximadamente un 94 %, de 6.012,50 hectáreas a 11.671,90 hectáreas, y ampliar el marco ambiental para permitir un total de 280 plataformas de perforación y hasta 611.840 metros de capacidad de perforación, cubriendo partes importantes de las tres tendencias de fallas de cobre que atraviesan las concesiones de Camino: la tendencia Diva, la tendencia La Estancia y la tendencia Atajo.

Aspectos destacados de la ampliación de la aprobación ambiental:

Añade 212.500 metros de nueva capacidad de perforación en virtud de la Segunda MEIA-sd.

Permite una capacidad total restante y adicional de perforación de hasta 611.840 metros.

Aumenta la superficie efectiva de exploración de 6.012,50 hectáreas a 11.671,90 hectáreas.

Eleva a 280 el número total consolidado de plataformas de perforación.

Incluye 1.282 nuevos sondeos potenciales.

Amplía el acceso a objetivos prioritarios de cobre, incluida la tendencia de cobre La Estancia y su objetivo Sombrero Blanco, así como las extensiones de las tendencias de cobre Diva y Atajo.

Proporciona una mayor flexibilidad para evaluar sistemáticamente múltiples objetivos en todo el proyecto.

La Segunda MEIA-sd fue aprobada tras la revisión ambiental del MINEM y la recepción de la opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Agua de Perú.

Jay Chmelauskas, CEO de Camino, comentó: «En Chile, Camino y Nittetsu continúan avanzando en las conversaciones sobre una posible línea de financiación de deuda japonesa para iniciar la construcción de su mina de cobre Puquios. La Compañía mantiene su confianza en completar los acuerdos administrativos y comerciales con Nittetsu y el prestamista en lo que creemos que serán unas condiciones muy competitivas para una deuda de origen japonés, sujeto a la negociación y formalización de acuerdos definitivos, las aprobaciones del prestamista, el cumplimiento de las condiciones aplicables y otros asuntos habituales. En Perú, la aprobación de esta importante ampliación ambiental constituye un hito significativo para Costa de Cobre. Permitirá a Camino continuar perforando múltiples objetivos en Costa de Cobre mientras construimos nuestra mina de cobre Puquios en Chile. Esta aprobación proporciona a Camino la flexibilidad necesaria para evaluar sistemáticamente objetivos prioritarios como Sombrero Blanco, integrar la falla La Estancia en el proyecto más amplio y avanzar en lo que consideramos una oportunidad de cobre a escala de distrito y con un elevado potencial a lo largo de la costa del sur de Perú. Está previsto que las perforaciones comiencen este otoño en Costa de Cobre, sujeto a la obtención de las autorizaciones necesarias. Esto refleja años de trabajo técnico, ambiental y comunitario disciplinado por parte de nuestro equipo en Perú».

Añadió: «Al entrar en esta nueva fase, también estamos ampliando nuestras actividades de acercamiento a los inversores mediante un acuerdo publicitario con CEO.ca y un acuerdo de 12 meses con Market One, cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de Camino entre los inversores minoristas a través de medios y canales digitales orientados a inversores. Este otoño también participaremos en conferencias para inversores en Denver, Nueva Orleans, Zúrich, Fráncfort y Londres, ampliando aún más nuestra interacción con la comunidad inversora».

Camino está avanzando en los requisitos regulatorios restantes, incluida la autorización para iniciar las actividades de exploración, que debe ser concedida por el MINEM antes de que puedan comenzar las perforaciones en las nuevas áreas. Paralelamente, la Compañía continúa con su planificación técnica, los preparativos logísticos y la interacción con las comunidades locales y otras partes interesadas. Camino y Nittetsu Mining están ultimando su empresa conjunta en Costa de Cobre, en virtud de la cual Camino mantiene una participación del 65 % y Nittetsu participa con un 35 %.

Acuerdo con Market One Media Group

La Compañía se complace en anunciar que ha suscrito un acuerdo con Market One Media Group Inc. («Market One») con fecha de 17 de septiembre de 2026 (el «Acuerdo con Market One»). Market One, con oficinas en Vancouver y Toronto, es una solución de medios multiplataforma para los mercados de capitales que opera en medios editoriales, de vídeo y digitales. Sus contenidos se distribuyen a través de canales de televisión, medios digitales y redes sociales, incluidas plataformas de medios como BNN Bloomberg.

De conformidad con los términos del Acuerdo con Market One, la Compañía ha contratado a Market One por un periodo de 12 meses. Market One prestará servicios a la Compañía, incluidos contenidos editoriales, medios digitales y vídeo, que se incluirán en el sitio web y los perfiles en redes sociales de la Compañía. La Compañía pagará a Market One una tarifa en efectivo de 58.000,00 dólares más los impuestos aplicables por los servicios prestados. El acuerdo no contiene factores vinculados al rendimiento y Market One no recibirá como compensación ningún valor del capital de la Compañía. Asimismo, Market One y la Compañía son partes independientes y, en el momento de formalizarse el Acuerdo con Market One, ni Market One ni ninguno de sus directivos tenía participación, directa o indirecta, en ningún valor de la Compañía. La Compañía revisará y aprobará todos los materiales elaborados por terceros antes de su publicación. Los servicios prestados en virtud del Acuerdo con Market One pueden considerarse actividades de relaciones con inversores o promocionales de acuerdo con la Política 3.4 de la TSXV.

Acerca de Camino

Camino es una compañía de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. La Compañía ha establecido una empresa conjunta al 50/50 con Nittetsu para avanzar hacia el desarrollo y la producción del proyecto de cobre Puquios en Chile, que está listo para su construcción.