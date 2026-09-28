Nexo Küchen presenta ORIGEN: antes de ser cocina, fue árbol

En su stand D40 del pabellón 3, nivel 3 de Espacio Cocina SICI 2026, Nexo Küchen presenta ORIGEN, un espacio concebido junto a José Lara Studio en el que arquitectura, naturaleza y diseño construyen un mismo relato.

La propuesta nace de una idea sencilla y profundamente ligada a la identidad de la marca: ‘Antes de ser cocina, fue árbol’.

Según este pensamiento, hilo conductor del proyecto, la madera deja de entenderse solo como un material para recuperar su condición de origen. Así, el tiempo, la naturaleza y la materia inspiran un espacio donde cada elemento responde a una misma narrativa y cuyo corazón es un gran árbol escultórico, símbolo del inicio de todo el recorrido.

El árbol simboliza el punto de partida de todo el recorrido: el origen de la madera, de la arquitectura y de los espacios que acompañan la vida. A su alrededor se desarrolla un ambiente que fomenta el encuentro, la conversación y la experiencia compartida, trasladando al visitante una forma diferente de entender la relación entre diseño y hogar.

La dirección creativa y el diseño integral del espacio llevan la firma de José Lara Studio, que comparte con Nexo Küchen una visión del diseño entendida como una herramienta capaz de expresar la identidad de una marca más allá del producto, construyendo experiencias donde arquitectura, materialidad y emoción forman parte de un mismo discurso.

Como parte de esta propuesta, Nexo Küchen presenta las nuevas colecciones VERA y SAVIA, junto con RAÍZ, su primera propuesta para el espacio de baño.

Vera, nueva sensibilidad dentro de la colección de la firma, incorpora un novedoso sistema de puertas con marco curvo que introduce un lenguaje más orgánico y fluido, inspirado en las formas con las que crece la naturaleza. La combinación de roble blanqueado natural y la laca Alba logra una cocina luminosa, serena y cercana, para quienes entienden el hogar como un espacio abierto para compartir, vivir y disfrutar. Por su parte, Savia es la evolución natural de la materia hacia una expresión más arquitectónica y sofisticada. Su nuevo frente, desarrollado mediante listones de madera maciza, interpreta el crecimiento vertical del árbol y convierte la veta en un elemento compositivo de gran personalidad. La combinación de nogal, laca metalizada champán y materiales nobles da lugar a una cocina concebida para disfrutar la gastronomía, el vino y la conversación.

SICI 2026 supondrá además un hito para la marca con la presentación de RAÍZ, su primera colección de baño, ampliando así el universo Nexo más allá de la cocina. Integrada de forma natural dentro del recorrido de ORIGEN, RAÍZ traslada al espacio de baño los mismos principios que definen a la firma: precisión constructiva, continuidad material, calidez y una cuidada atención al detalle. La combinación de piedra, madera, luz y vegetación da lugar a un ambiente concebido para recuperar el bienestar desde lo esencial, ofreciendo una visión coherente y contemporánea del hábitat.

Más que presentar nuevos productos, ORIGEN representa una declaración de principios. Una invitación a comprender que el diseño comienza mucho antes del mobiliario: nace en la naturaleza, evoluciona a través de la materia y encuentra su sentido cuando mejora la forma en la que habitamos los espacios.