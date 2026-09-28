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Talking Tom Heroes: los superpoderosos llegan a España este octubre con nuevas aventuras

La nueva serie de superhéroes llevará a los niños al mundo de Peak City a través de Amazon Kids+, una experiencia especial e interactiva en cines y una colección oficial de juguetes disponible en las principales cadenas de distribución de España

Talking Tom Heroes: los superpoderosos llegan a España este octubre con nuevas aventuras
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Los superpoderes llegan a Peak City
Mientras la marca Talking Tom & Friends continúa conectando con públicos de todas las edades, Talking Tom Héroes: Los Superpoderosos presenta un universo de superhéroes creado específicamente para los más pequeños. La primera temporada consta de 52 episodios de 11 minutos, de los cuales los primeros 26 llegarán a Amazon Kids+ en España este octubre.

Ambientada en Peak City, la serie sigue a Talking Tom, Talking Angela, Talking Ben y Talking Hank, quienes descubren de repente increíbles poderes y aprenden lo que realmente significa utilizarlos de forma responsable. Por el camino, se enfrentan a desafíos inesperados, conocen a un colorido elenco de villanos y descubren que ser un héroe requiere mucho más que tener superpoderes.

En esencia, Talking Tom Heroes: Suddenly Super celebra la individualidad, la amistad y la resiliencia. A través de la acción, el humor y un sinfín de aventuras de superhéroes, la serie anima a los niños a descubrir y aceptar sus fortalezas únicas, aprender de sus errores y afrontar nuevos retos con confianza.

Mucho más que una visita al cine
Este octubre, el mundo de Peak City también llegará a los cines con Talking Tom Héroes: Los Superpoderosos ofreciendo a los niños una nueva forma de vivir las aventuras de Talking Tom y sus amigos.

La experiencia combina algunos de los momentos favoritos de los fans de la serie con contenido exclusivo creado específicamente para la gran pantalla. Además, incorpora una dimensión interactiva a la aventura. En lugar de limitarse a ver cómo se desarrolla la acción, los niños están invitados a participar y convertirse ellos mismos en parte de la experiencia.

Las aventuras continúan a través del juego
Las aventuras continuarán más allá de la pantalla con el lanzamiento este otoño de la colección oficial de juguetes de Talking Tom Heroes: Suddenly Super.

Disponible a través de Amazon y de grandes cadenas de distribución, entre ellas El Corte Inglés y Toys «R» Us, la colección lleva el mundo de Peak City al momento de juego, permitiendo a los niños recrear sus escenas favoritas de la serie o imaginar sus propias aventuras.

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