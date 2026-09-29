Catenon promociona a Pablo Olmos como Managing Director & Equity Partner de Catenon Levante

Catenon ha anunciado la promoción de Pablo Olmos Zúnica a Managing Director & Equity Partner de Catenon Levante, tras liderar el lanzamiento y el crecimiento del negocio del grupo en la región durante los últimos dos años.

Desde su creación, Pablo Olmos ha sido el responsable de construir y desarrollar la presencia de Catenon en Levante como plataforma de referencia en executive search y middle management, combinando proximidad local con capacidad de alcance global. Bajo su liderazgo, la filial acompaña a las empresas del arco levantino en la identificación de talento directivo y especializado en cualquier parte del mundo, dando respuesta a sus necesidades de crecimiento, transformación e internacionalización. Esta promoción reconoce su aportación al crecimiento del grupo y refuerza la apuesta de Catenon por un modelo territorial basado en liderazgo local, especialización sectorial y una visión global del talento.

Pablo Olmos Zúnica cuenta con una sólida trayectoria internacional. Antes de especializarse en executive search, desarrolló parte de su carrera en Chile, en llaollao Chile, y posteriormente en D+1 Holding. Posee Doble Grado de Gestión Comercial y Marketing por ESIC y la Universidad Rey Juan Carlos.

Acerca de Catenon

Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes.