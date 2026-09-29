Digital 1to1 Spain Winter 2026 pone el foco en la IA que ya transforma el ecommerce

Llega una nueva edición de Digital 1to1 Spain Winter 2026 – AI Edition, que se celebrará los próximos 22 y 23 de octubre en Châteauform’ Campus Belloch, Barcelona, reuniendo durante dos días a responsables de ecommerce, retail, marketing, tecnología, datos, innovación y transformación digital. Contará con perfiles específicamente dedicados a liderar la estrategia de IA, como los Chief AI Officers (CAIO).

De «tener IA» a demostrar su impacto

Para las soluciones tecnológicas, el cambio es igualmente relevante. Decir «Tenemos IA» empieza a dejar de ser un elemento diferencial. Digital 1to1 trasladará estas necesidades a su modelo de reuniones 1to1 pre agendadas, basado en un sistema de matchmaking que conecta a retailers y marcas con proveedores tecnológicos en función de sus proyectos, intereses y necesidades.

Con más de doce años impulsando conexiones dentro del ecosistema digital europeo, el formato busca concentrar en dos jornadas conversaciones relevantes entre decisores y compañías capaces de aportar soluciones concretas. «Digital 1to1 nació con el objetivo de conectar a las personas adecuadas en el momento adecuado. Hoy, en un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que operan las empresas, queremos seguir siendo el espacio donde surgen las conversaciones que impulsan la innovación y las alianzas estratégicas», señala Félix Pascual, Director de Desarrollo de Negocio de Digital 1to1.

La IA también ocupará un lugar central en el programa de contenidos, con casos de éxito, conferencias y mesas redonda. Entre las sesiones previstas se encuentran ‘IA, datos y experiencia de cliente: el nuevo estándar del retail y el eCommerce’, ‘Cómo convertir la IA en una ventaja competitiva para la empresa’ y ‘De la experimentación al ROI: casos reales de IA que ya están transformando el negocio’.

Segunda edición de los AI Ecommerce Awards España

La jornada del 22 de octubre acogerá además la segunda edición de los AI Ecommerce Awards España, que reconocerán proyectos capaces de demostrar aplicaciones y resultados reales de inteligencia artificial en ecommerce. Esta edición incorpora una categoría destinada a startups AI Native, abriendo el reconocimiento a una nueva generación de compañías cuyo producto o modelo de negocio ha nacido directamente alrededor de la inteligencia artificial.

Las empresas, retailers, marcas y startups interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 8 de octubre. Los proyectos serán evaluados por un jurado independiente integrado por referentes del ecosistema digital y los ganadores se anunciarán el 22 de octubre, durante Digital 1to1 Spain Winter.

Tanto las soluciones tecnológicas consolidadas como las emergentes podrán formar parte de la edición a través del programa de reuniones 1to1 con retailers y marcas o, si cuentan con un proyecto de inteligencia artificial aplicado al ecommerce, presentando su candidatura a los AI Ecommerce Awards España 2026.

Digital 1to1 Spain Winter – AI Edition 2026 se celebrará los 22 y 23 de octubre en Châteauform’ Campus Belloch, Barcelona, como parte del calendario de encuentros de Digital 1to1.

Más información:

https://digital1to1.com/es/spain-winter/

https://www.clubecommerce.com/ai-awards-espana-2026