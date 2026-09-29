Europe SPAC Summit 2026 invita a empresas europeas a explorar las SPAC como vía a los mercados de EE. UU.

Un número creciente de empresas europeas de tecnologías de frontera, minerales críticos, fabricación avanzada, tecnología de defensa, energía y sectores de consumo están evaluando una fusión con una sociedad de adquisición con propósito especial (SPAC) como una vía más rápida para cotizar en Estados Unidos, obtener una valoración que refleje la demanda de los inversores globales y acceder a capital adicional. Europe SPAC Summit 2026 (ESPAC’26), organizada conjuntamente por AUM Advisors y MBP Global, invita a los CEO, CFO, fundadores y miembros de los consejos de administración de empresas privadas europeas en fases avanzadas a acudir a The Dolder Grand, en Zúrich, el jueves 10 de diciembre de 2026, para conocer cómo funciona el proceso y reunirse con los banqueros de inversión, inversores institucionales y patrocinadores de SPAC que hacen posibles estas operaciones. La asistencia es únicamente mediante invitación y gratuita para las empresas que cumplan los requisitos.

Las recientes operaciones de de-SPAC europeas muestran lo que es posible. Kyivstar, el mayor operador de telefonía móvil de Ucrania, comenzó a cotizar en Nasdaq mediante una fusión con una SPAC patrocinada por Cohen Circle y ofrecerá la ponencia principal de la cumbre. En el ámbito de las tecnologías de frontera, la finlandesa IQM Quantum Computers y la francesa Pasqal completaron sus salidas a bolsa en Nasdaq con valores empresariales pro forma de aproximadamente 1.700 millones y 2.000 millones de dólares, respectivamente. En el sector energético, la compañía de innovación nuclear Newcleo cerró su combinación de negocios en septiembre con un valor empresarial pro forma de aproximadamente 2.400 millones de dólares, y la italiana Terra Innovatum, desarrolladora de reactores nucleares micromodulares, comenzó a cotizar en Nasdaq en octubre de 2025. La sueca Einride, pionera en transporte de mercancías autónomo y eléctrico, completó su salida a bolsa con un valor empresarial pro forma de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Las operaciones anunciadas con Terra Quantum, valorada en 3.600 millones de dólares, y OpenPayd, valorada en 881 millones de dólares, junto con Trasteel, apuntan a una cartera de operaciones aún más amplia. De todas las operaciones de de-SPAC completadas a escala mundial durante los últimos 12 meses, al menos 15 tuvieron valores empresariales pro forma de 1.000 millones de dólares o más.

«Los fundadores europeos cuentan ahora con una verdadera alternativa sobre cómo y dónde salir a bolsa», afirmó Crocker Coulson, CEO de AUM Advisors. «En lo que va de 2026, 152 SPAC han captado 29.800 millones de dólares en sus OPV, se han cerrado 35 operaciones de de-SPAC y 263 SPAC buscan empresas objetivo con 56.900 millones de dólares depositados en fideicomiso. Se trata de una reserva de capital muy importante que busca activamente empresas de alta calidad. El mercado PIPE también se ha recuperado, con 3.100 millones de dólares captados junto con operaciones de de-SPAC este año, y los inversores están premiando claramente la calidad: operaciones de nivel institucional como Newcleo e IQM conservaron una parte significativa del capital depositado en fideicomiso en el momento del cierre».

Por qué las empresas europeas están eligiendo la vía de las SPAC

Rapidez y certeza

Una fusión con una SPAC permite a una empresa negociar su valoración y financiación con un patrocinador antes de anunciar la operación, en lugar de depender de las condiciones del mercado durante una única ventana de fijación de precios de una OPV. Muchas operaciones pasan de la firma a la cotización en cuestión de meses.

Valoraciones que reflejan la demanda del sector

En sectores en los que los inversores estadounidenses han desarrollado una amplia cobertura especializada, como la computación cuántica, la energía nuclear y renovable y la tecnología de defensa, las valoraciones pueden superar las que consiguen empresas comparables en las bolsas nacionales europeas.

Visibilidad global y capital adicional

Cotizar en Nasdaq o NYSE aumenta el perfil de una empresa ante clientes, socios y gobiernos de todo el mundo y abre el acceso a instrumentos de financiación posteriores, como ofertas shelf, programas ATM, convertibles y financiación PIPE adicional.

Sectores destacados

La cumbre pondrá el foco en los sectores europeos que están atrayendo un mayor interés por parte de los inversores estadounidenses: tecnologías de frontera, incluidas la computación cuántica, la IA y el espacio; energía nuclear y renovable; minerales críticos, a medida que los gobiernos priorizan cadenas de suministro seguras; tecnología de defensa, en un momento en el que los aliados de la OTAN aumentan el gasto en defensa; fabricación avanzada; y marcas de consumo con alcance global.

Qué obtendrán las empresas privadas en ESPAC’26

Una formación completa sobre el proceso de las SPAC. Los asistentes conocerán las principales diferencias entre una OPV tradicional y una fusión con una SPAC y, posteriormente, recorrerán todas las fases de una operación, desde la selección de un patrocinador y la estructuración de la operación hasta la revisión de la SEC, la financiación PIPE, la gestión de los reembolsos y la actividad como empresa cotizada en Estados Unidos.

Acceso directo a los responsables de la toma de decisiones del mercado. El programa reúne a destacados banqueros de inversión, inversores institucionales y patrocinadores de SPAC que buscan activamente empresas objetivo europeas. La New York Stock Exchange se ha incorporado a la cumbre como ponente principal durante el almuerzo, aportando la perspectiva de uno de los principales mercados de cotización del mundo.

Una cena privada para los responsables de las empresas. Los directivos invitados de empresas privadas participarán en una cena exclusiva con patrocinadores, banqueros e inversores sénior en The Dolder Grand durante la noche del miércoles 9 de diciembre.

Experiencias de primera mano de empresas que ya han recorrido este camino. Altos directivos de empresas europeas que han completado o anunciado fusiones con SPAC explicarán cómo gestionaron el proceso para cotizar en Estados Unidos.

Las empresas privadas interesadas en asistir deben solicitar una invitación en https://www.europespacsummit.com/register. Las solicitudes se revisan de forma continua y el plazo para las aprobaciones finaliza el 4 de diciembre de 2026.