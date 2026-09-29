Explora FP garantiza dos prácticas profesionales en la provincia de cada estudiante

Conseguir el título es media carrera. Para quien vuelve a estudiar tras años trabajando o busca cambiar de profesión, el nudo llega después: encontrar un empleo donde aplicar lo aprendido. Un título ya no garantiza entrar de inmediato, y el tramo del «aprobado» al «contratado» es donde más gente se queda a medio camino.

Ahí es donde Explora FP, centro oficial autorizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (Código de Centro 28082939), ha centrado su modelo: el proceso no termina cuando el estudiante aprueba, sino cuando tiene las herramientas para incorporarse al mercado con garantías. El centro acompaña al estudiante con dos prácticas garantizadas en empresas de su provincia, orientación personalizada, acceso preferente a bolsa de empleo y seguimiento individualizado. Los números lo avalan: según datos del sector, 7 de cada 10 estudiantes convierten sus prácticas en su primer empleo y el 40 % de los egresados encuentra trabajo en los seis meses siguientes.

El planteamiento responde a una tendencia de fondo. La demanda de perfiles técnicos crece y, según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, uno de los grandes retos del mercado español es la escasez de candidatos cualificados, sobre todo en sectores técnicos. En paralelo, el Adecco Institute señala que cerca de la mitad de las ofertas de empleo en España piden titulación de FP, y el Ministerio de Educación, FP y Deportes confirma un récord histórico de matriculación en el curso 2024-2025, con más de 1,19 millones de estudiantes.

«El título es imprescindible, pero no es la meta. La meta es el contrato», resume Joaquín Nuño, director académico de Explora FP. «Le ayudamos a encontrar las prácticas, le ponemos en contacto con empresas y le orientamos en la incorporación al mercado. Ese es el verdadero propósito de nuestra formación».

Ese acompañamiento se apoya en tres pilares. El primero, un departamento de Inserción Laboral que gestiona las prácticas en empresas del sector: en muchos casos, la primera experiencia profesional del estudiante y la ocasión de tejer relaciones con empresas. El segundo, un profesorado en activo (todos los docentes trabajan o han trabajado en los últimos cinco años en el ámbito que enseñan), lo que permite llevar al aula situaciones reales y las competencias que el mercado pide ahora. Y el tercero, un asesor personal que sigue a cada estudiante durante todo el ciclo y ataca una de las principales causas de abandono online: la sensación de avanzar solo.

Es un modelo pensado para el perfil que hoy domina la FP online: el 55 % del estudiantado supera los 25 años y compagina estudios, trabajo y familia. Personas que buscan mejorar su cualificación, acceder a un sector con más demanda o empezar una nueva etapa sin dejar su trabajo. Explora imparte ciclos oficiales de Grado Medio y Superior 100 % online en áreas como Desarrollo de Aplicaciones, Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Laboratorio Clínico, Marketing, Administración o Educación Infantil. Con la convocatoria 2026-2027 abierta, el centro reafirma su apuesta por una FP que combina flexibilidad, tecnología y empleabilidad.