Gedeon Richter lanza una plataforma online para las Escalas de Impresión Global Transdiagnóstica

«En Gedeon Richter, consideramos que las alianzas son una piedra angular para avanzar en la atención psiquiátrica. Al apoyar por igual a profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores, podemos contribuir a lograr mejoras significativas en los resultados, el funcionamiento y la calidad de vida de las personas que viven con trastornos de salud mental», afirmó Kristóf Kóczián, responsable de Desarrollo de Negocio Global y de la Unidad de Negocio de SNC de Gedeon Richter, durante su discurso de apertura.

El programa científico analizó cómo la atención psiquiátrica puede ir más allá de las etiquetas diagnósticas y adoptar un enfoque más personalizado y basado en la medición.

Las presentaciones destacaron cómo la atención personalizada y basada en la medición puede integrarse en la práctica clínica diaria, con especial atención a los síntomas cognitivos, la disfunción sexual relacionada con el tratamiento y el reconocimiento de que optimizar el funcionamiento y la satisfacción de los pacientes, en lugar de limitarse a reducir los síntomas, debería ser el objetivo final de la atención psiquiátrica. Un elemento central de los debates fue el posible impacto de aplicar el marco piramidal de Impresión Global Transdiagnóstica (Transdiagnostic Global Impression, TGI) en la atención psiquiátrica para mejorar los resultados de los pacientes.

«Nuestro objetivo era desarrollar escalas que pudieran utilizarse de forma rutinaria en la práctica clínica y proporcionaran una visión integral de 360 grados de las experiencias fundamentales de los pacientes», afirmó el profesor Christoph U. Correll (Alemania), quien desarrolló conjuntamente el marco piramidal TGI con el equipo de Asuntos Médicos de Gedeon Richter y otros expertos internacionales.

«Me complace especialmente que hayamos creado una plataforma online que hace que estas escalas sean accesibles no solo para los profesionales clínicos, sino también para los pacientes y cuidadores, permitiéndoles visualizar fácilmente el progreso en todas las dimensiones clave de la atención», afirmó Zsófia Dombi, responsable de Asuntos Médicos Globales de Gedeon Richter y coautora del marco. La plataforma está disponible online en Richter TGI Scales (tgiscales.com). Se recomienda su uso a profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores.

Otro de los aspectos destacados del evento fue el lanzamiento oficial de The Candid Book 3. Partiendo de la primera edición, cuyo objetivo era proporcionar a las familias orientación práctica, honesta y fiable para afrontar los retos reales que supone cuidar de una persona que vive con esquizofrenia, y de la segunda edición, que exploró la compleja relación entre la esquizofrenia y el consumo de sustancias, el nuevo volumen se centra en la salud sexual.

Además de conocimientos clínicos, el libro ofrece orientación práctica para afrontar situaciones de crisis, apoyar la recuperación y generar confianza mediante una comunicación eficaz. Igualmente importante es que reconoce los retos a los que se enfrentan los cuidadores y proporciona estrategias para el autocuidado y la resiliencia.

Uno de los principales focos del programa científico fue el deterioro cognitivo, presentado como una dimensión transdiagnóstica que va más allá de las dificultades de atención o memoria e influye en el funcionamiento general y la calidad de vida de los pacientes. Los conocimientos neurobiológicos y los debates basados en casos demostraron cómo las herramientas de evaluación estructuradas pueden contribuir a una comprensión más profunda de la psicopatología en la práctica clínica.

El programa también abordó la salud sexual y reproductiva, un aspecto importante de la atención psiquiátrica que a menudo no recibe suficiente reconocimiento. Las presentaciones analizaron cómo una evaluación sistemática puede ayudar a incorporar estas cuestiones a las conversaciones clínicas y contribuir a una comprensión más integral del bienestar físico y mental de los pacientes.

Otro tema central fue la necesidad de ir más allá de la reducción de los síntomas a la hora de evaluar los resultados del tratamiento. Basándose en evidencias del mundo real y en debates de casos prácticos, los ponentes destacaron el funcionamiento, la satisfacción de los pacientes y una recuperación significativa como objetivos clave de la atención psiquiátrica, reflejando el cambio más amplio hacia una atención centrada en la persona y basada en la medición.