Gran Canaria reúne a sedes del Mundial 2030 para impulsar un legado alineado con la Agenda 2030

Gran Canaria reunirá los próximos 1 y 2 de octubre a representantes institucionales y técnicos de ciudades y territorios sede del Mundial de Fútbol 2030, junto a representantes de las entidades promotoras de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, del Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, y Naciones Unidas. Este primer encuentro busca abrir un espacio de intercambio y cooperación para hacer que el Mundial FIFA genere un legado social, ambiental, económico y territorial duradero para los territorios anfitriones.

El I Encuentro y Taller de Ciudades-Territorios Sede del Mundial 2030 comprometidos con la Agenda 2030, promovido por el Cabildo de Gran Canaria, nace con el propósito de ir más allá de la dimensión estrictamente deportiva y organizativa del Mundial y poner en común cómo los territorios anfitriones pueden aprovechar su celebración como una palanca de transformación y desarrollo sostenible.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, destaca que «el próximo mundial de España, Marruecos y Portugal será uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales de nuestra época. Para Gran Canaria, y así lo entendemos, no es solo una competición ni tampoco solo una cita de proyección global. Es, sobre todo, una oportunidad para consolidar un proyecto y activar tanto el legado como transformaciones duraderas en Gran Canaria».

La iniciativa se enmarca en la campaña ‘Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030′, con la que el Cabildo busca hacer de la condición de sede una oportunidad para impulsar su estrategia de Ecoisla, persiguiendo que la celebración del Mundial deje en la isla una huella que trascienda las infraestructuras y el impacto económico asociado al evento. Más aún, que sea una palanca de transformación urbana, social, económica y ambiental. Este primer encuentro llevará el lema ‘Un Mundial 2030 de Valores’.

El coordinador de la Agenda 2030 en el Cabildo de Gran Canaria, Jorge P. Artiles, explica que «de la mano de la FEMP, Naciones Unidas y la Dirección General de la Agenda 2030 de España, queremos lanzar esta alianza de ciudades-territorios sede del Mundial 2030 para compartir visiones, identificar ámbitos de colaboración y promoción de una agenda común que, a través del deporte y el evento mundialista, impulse los valores y objetivos que hagan posible un futuro verdaderamente sostenible para nuestra gente y territorios».

«Estamos ante un acontecimiento de una enorme dimensión mundial que nos brinda la oportunidad, a cada uno de los territorios sede, de impulsar con la sensibilización y la movilización social los objetivos y las metas de ese desarrollo sostenible que asegure el bienestar, la cohesión social y la biodiversidad y calidad ambiental que sustentan la vida», señala Artiles.

Previo al comienzo del Encuentro, en la primera jornada, el jueves 1 de octubre, habrá una reunión de intercambio institucional sobre «Territorios turísticos, adaptación al cambio climático y Agenda 2030», con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente de la Red Entidades Locales para la Agenda 2030-FEMP y presidente Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Antonio Pérez Pérez; el director general de la Agenda 2030, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil Bricio; y la coordinadora nacional del Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas, Marta Méndez Díaz.

El acto protocolario de la primera jornada tendrá un marcado carácter institucional y técnico. Tras la bienvenida institucional y el saludo por parte de responsables de las instituciones promotoras, representantes de las ciudades y territorios participantes compartirán diferentes perspectivas sobre el papel de las sedes en la construcción de un legado duradero vinculado al Mundial 2030.

En la tarde, con el fin de trabajar la hoja de ruta para la construcción de esta alianza, habrá un taller de intercambio entre ciudades y territorios sede, concebido como una sesión participativa para compartir iniciativas y plantear posibles líneas de trabajo conjunto.

La segunda jornada, el viernes 2 de octubre, permitirá dar a conocer a las delegaciones la apuesta de Gran Canaria por la sostenibilidad. Primero, y en el ámbito de la eficiencia energética y la accesibilidad, en el Estadio Gran Canaria. En la Finca de Osorio no solo se expondrá la estrategia ambiental, sino que se realizará la primera plantación de compensación de huella de carbono del Mundial 2030, con una placa conmemorativa que marque este primer hito. Con la cata de vino y queso de la isla, a cargo del Comité de Cata del CRDO Vinos de Gran Canaria, se mostrará la relevante apuesta por la soberanía alimentaria y el consumo de kilómetro cero. Finalmente, en el Centro de Gestión e Interpretación del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, en el pueblo de Tejeda, las delegaciones conocerán la valiosa importancia para el territorio mundialista del patrimonio cultural y paisajístico hacedor de la insularidad.

Este Encuentro de Ciudades y Territorios Mundialistas 2030 comprometidos con la Agenda 2030 aspira a ser un reflejo de la voluntad de asegurar un legado duradero del macro evento deportivo. El lanzamiento de esta alianza en torno al primer Mundial FIFA tricontinental, y hacerlo desde Gran Canaria, hará más visible la proyección de la isla como sede mundial 2030 de la sostenibilidad.