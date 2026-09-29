El Hospital HM Nou Delfos contará con la primera unidad especializada en trastornos neurológicos funcionales de Cataluña

Temblores, pérdida de movilidad, dificultad para hablar o para concentrarse y hasta convulsiones son algunos de sus síntomas, que suelen aparecer alrededor de los 30 años y cuyos efectos pueden durar desde semanas, hasta años.

El centro especializado HM CINAC en el Hospital HM Nou Delfos reúne a algunos de los mayores expertos en estas enfermedades con el objetivo de mejorar el diagnóstico precoz y ofrecer los tratamientos específicos que requieren estos pacientes.

Con su puesta en marcha, HM Hospitales refuerza su apuesta por el desarrollo de programas de alta complejidad en Barcelona, consolidando un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la innovación y la integración de especialidades.

El Hospital HM Nou Delfos de Barcelona pone en marcha una pionera Unidad de Trastornos Neurológicos Funcionales (TNF) dedicada a mejorar el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, aún poco conocidas, pero que ya afectan a unas 25.000 personas en España y se han convertido en una de las principales causas de discapacidad.

Liderada por el Dr. Rodrigo Rocamora, neurólogo, y el Dr. Nicolás Lombardi, psiquiatra, ambos especialistas en este campo, la unidad dispone de la tecnología diagnóstica y los tratamientos más avanzados del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal – HM CINAC Barcelona, situado en el Hospital HM Nou Delfos, y que cuenta con un equipo multidisciplinar altamente especializado para atender de manera integral a estos pacientes.

La unidad es la primera en Cataluña centrada exclusivamente en los trastornos neurológicos funcionales y pretende erigirse también en un referente a nivel docente y de investigación que contribuya a avanzar en el conocimiento y la divulgación de estas patologías.

El estigma de la enfermedad invisible

Los TNF son trastornos en los que el sistema nervioso deja de funcionar con normalidad sin que exista una lesión estructural que lo explique. El cerebro transmite la información hacia el cuerpo de forma anómala, lo que puede generar síntomas y afectaciones muy diversas. Estas pueden incluir desde temblores, debilidad o parálisis de brazos y piernas, a alteraciones de la marcha, del habla, la memoria o la concentración, pasando por mareos, pérdida de visión o audición, e incluso crisis de tipo disociativo similares a las epilépticas. En conjunto, los TNF son más frecuentes en mujeres y, aunque pueden afectar tanto a niños como a adultos, sus síntomas suelen aparecer alrededor de los 30 años. Su evolución también puede ser muy variable: hay cuadros que remiten en semanas, mientras que otros se cronifican durante años.

A diferencia de otras enfermedades neurológicas como el ictus, la esclerosis múltiple o el Parkinson, en los TNF no hay daño visible del sistema nervioso; incluso las imágenes cerebrales y otras pruebas diagnósticas suelen ser normales. Por ello, es habitual que los afectados deban afrontar la incomprensión de familiares y amigos, quienes consideran que están fingiendo, pero no es así. Cuando se evalúa el cerebro mediante técnicas de neuroimagen funcional, como la resonancia magnética funcional, se detectan anomalías en las conexiones entre estructuras cerebrales que subyacen al mal funcionamiento cerebral.

«Los síntomas de los TNF son reales, tienen una base neurocientífica reconocida y pueden ocasionar un grado importante de discapacidad y deterioro de la calidad de vida», remarcan los doctores Rocamora y Lombardi, coordinadores de esta unidad especializada del Hospital HM Nou Delfos. «El diagnóstico y el tratamiento tempranos son esenciales para aliviar los síntomas y, en muchas ocasiones, alcanzar una recuperación completa».

Del peregrinaje a una atención adecuada

Según la Sociedad Española de Neurología, los TNF son una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de neurología (cerca del 18 % de las consultas atendidas por estos especialistas). Sin embargo, son enfermedades muy poco conocidas tanto por la sociedad como por los profesionales sanitarios. Sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, y muchos pacientes son tratados sucesivamente en diferentes servicios y por distintos especialistas. Un peregrinaje que retrasa el diagnóstico y el acceso al tratamiento adecuado.

La Unidad de Trastornos Neurológicos Funcionales de HM Nou Delfos nace para concentrar la experiencia clínica, la tecnología y la atención a estos pacientes en un único circuito asistencial, facilitando la detección de estas patologías y el acceso precoz a recursos especializados.

Los pacientes pueden acudir de forma directa o ser derivados tanto del propio hospital, como de cualquier otro centro sanitario. Tras una primera valoración, se realiza un estudio conjunto a nivel neurológico, psiquiátrico y neuropsicológico para confirmar el diagnóstico, detectar otras dolencias que puedan coexistir y definir el tratamiento más adecuado para cada persona. Para llevarlo a cabo, la unidad cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en neurología y psiquiatría, expertos en epilepsia, trastornos del movimiento y alteraciones cognitivas, así como neuropsicólogos, psicólogos clínicos, personal de enfermería y fisioterapeutas.

Con la puesta en marcha de esta Unidad, HM Hospitales refuerza su apuesta por el desarrollo de programas de alta complejidad en Barcelona, consolidando un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la innovación y la integración de especialidades.

HM Hospitales

HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional que basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados. Dirigido por médicos y con capital 100 % español, cuenta con 7.500 profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y el bienestar de sus pacientes y familiares.

HM Hospitales está formado por 55 centros asistenciales: 25 hospitales, 3 centros integrales de alta especialización en oncología, cardiología, neurociencias, 5 centros especializados en medicina de la reproducción, salud ocular, salud bucodental, medicina estética y cirugía plástica y prevención precoz personalizada, además de 22 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera coordinada para ofrecer una gestión integral de las necesidades y requerimientos de sus pacientes.

En Cataluña, HM Hospitales cuenta con una de las redes asistenciales privadas más completas de la región, integrada por los hospitales HM Nou Delfos, HM Sant Jordi y HM Nens, en Barcelona, a los que se han sumado recientemente el Centre Mèdic Creu Groga Calella, el Hospital Clínic Maresme de Mataró, el Polimèdic Blanes, el centro especializado en salud de la mujer CGO Mèdic y el Instituto de Medicina Estética Avanza Creu Groga. Esta incorporación refuerza de forma significativa la presencia territorial del Grupo HM Hospitales en Cataluña, ampliando su cobertura asistencial desde Barcelona hacia la comarca del Maresme y la provincia de Girona y consolidando un modelo integrado que combina asistencia, docencia e investigación, plenamente conectado con la red nacional del Grupo.