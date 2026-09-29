SUARDIAZ Group impulsa su plan de inversiones como operador logístico global e incorpora el RS Atlantico

SUARDIAZ Group ha dado un nuevo paso en su estrategia de crecimiento, con la salida desde China del primero de los nuevos buques PCTC (Pure Car and Truck Carrier) que va a incorporar a su operativa, propulsado por motores dual-fuel de gas natural licuado (GNL).

Su entrada en servicio reforzará la capacidad operativa de SUARDIAZ Shipping Lines en el transporte marítimo de vehículos y carga rodada. Se trata, además, de los buques de mayores dimensiones en la historia de la compañía, y con ellos SUARDIAZ se convierte en el primer armador español que cuenta con un buque propulsado con GNL en el segmento Car Carrier.

Esta operación parte de una estrategia de inversión sostenida, que el Grupo viene desarrollando desde hace años, para fortalecer su posición como proveedor logístico global y para ampliar sus capacidades y responder a la transformación de las cadenas de suministro.

SUARDIAZ Group ha impulsado un ambicioso proceso de crecimiento que incluye la renovación de su flota (quimiqueros, buques offshore, Car Carriers, etc.), la ampliación de su presencia internacional, inversiones en infraestructuras logísticas, capacidades especializadas para sectores industriales y energéticos, así como el desarrollo de soluciones multimodales, que integran transporte marítimo, terrestre, ferroviario, forwarding, logística industrial, servicios portuarios y proyectos offshore. Esta estrategia supone una inversión acumulada superior a los 360 millones de euros en los últimos 6 años.

«La logística internacional atraviesa un momento de profunda transformación y la industria necesita socios fiables capaces de ofrecer soluciones cada vez más sofisticadas y preparadas para afrontar nuevos desafíos. El control de las cadenas logísticas se está convirtiendo hoy en día en un activo fundamental para la economía mundial, y ahí es donde SUARDIAZ, con su plan de inversiones, se posiciona como un actor imprescindible para nuestros clientes», ha afirmado Juan Riva, CEO de SUARDIAZ Group.

Una inversión al servicio de la innovación y la sostenibilidad

La incorporación de este nuevo PCTC responde al compromiso de SUARDIAZ con la mejora continua, integrando diversos modos de transporte y con la adaptación a las necesidades de un mercado en constante evolución.

Con una capacidad aproximada para 5.500 coches, 55.000 GT y 190 metros de eslora, el buque ha sido diseñado para transportar vehículos, maquinaria y carga High & Heavy, permitiendo incrementar la capacidad disponible, con el objetivo de dar servicio a los actuales clientes de SUARDIAZ Group en el sector de la automoción, en el que la compañía tiene una larga trayectoria, así como reforzar las rutas actuales. Su sistema de propulsión dual-fuel, preparado para operar con gas natural licuado, es una tecnología de transición, alineada con el proceso de descarbonización del transporte marítimo internacional y con la evolución de la normativa medioambiental del sector. La llegada del RS Atlantico está prevista para el último trimestre de 2026, mientras que un segundo buque se incorporará a mediados de 2027.

Con más de siete décadas de trayectoria, SUARDIAZ se ha transformado, desde sus orígenes marítimos, para convertirse en un grupo especializado en soluciones logísticas integrales, con presencia internacional y servicios diversificados. Actualmente desarrolla su actividad a través de una red internacional de oficinas y centros logísticos, con más de un millar de profesionales y una oferta de servicios que cubre toda la cadena logística.

La incorporación del RS Atlantico es la expresión de una estrategia de inversión y crecimiento mucho más amplia, con la que SUARDIAZ Group continúa reforzando sus capacidades para el sector de la automoción y consolidando su posición como operador logístico global, para responder a las necesidades presentes y futuras de sus clientes.