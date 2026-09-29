Tradesoft advierte del ‘falso desplome’ que el cambio de contrato provoca en los gráficos del Brent

El petróleo atraviesa semanas de máxima tensión. El lunes 28 de septiembre, el Brent llegó a tocar los 108,83 dólares por barril después de que Donald Trump rechazara el plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba cerca de una quinta parte del crudo mundial. Con el mercado tan pendiente de cada titular, Tradesoft advierte de que el salto a la baja que muchos inversores verán estos días en sus gráficos no tendrá nada que ver con Irán ni con Ormuz: será el simple cambio de contrato.

La explicación está en la estructura de precios del propio mercado. El viernes 25 de septiembre, el contrato de noviembre cerró en 104,32 dólares y el de diciembre, en torno a 97,4: casi siete dólares de diferencia por recibir el mismo barril un mes más tarde, cuando a finales de agosto ese diferencial no llegaba a un dólar. El contrato de noviembre deja de cotizar el miércoles 30 de septiembre y el de diciembre pasa a ser la referencia. Los gráficos continuos, que enlazan un contrato con el siguiente, registran ese relevo como un hueco a la baja de varios dólares. Algunos proveedores de datos ya han hecho el cambio y otros lo harán el jueves.

«Quien vea caer el Brent siete dólares de un día para otro va a buscar la noticia que lo explique, y no la va a encontrar», explica José Ruíz, CEO de Tradesoft. «El mercado paga hoy una prima enorme por el barril inmediato y el gráfico, al cambiar de contrato, deja de reflejarla. Es mecánica, no geopolítica».

La compañía, que desarrolla sistemas de trading automático para futuros del Nasdaq y del S&P 500, convive con este fenómeno de forma periódica: los futuros de índices cambian de contrato cada trimestre, el último a mediados de septiembre, y el Brent lo hace todos los meses. Por eso insiste en que la mecánica del producto (vencimiento, multiplicador, valor del tick y margen) debe dominarse antes que cualquier análisis gráfico, el mismo orden que propone su guía para aprender trading.

Las cinco claves de Tradesoft

Mirar el calendario de vencimientos. Cada contrato del Brent deja de cotizar el último día hábil del segundo mes anterior al de entrega: el de noviembre, el 30 de septiembre, y el de diciembre, el 30 de octubre. Un desplome en torno a esas fechas merece una segunda mirada.

Saber qué gráfico se está mirando. Un gráfico continuo puede estar ajustado hacia atrás, sin hueco pero con precios que nunca se negociaron, o sin ajustar, con el hueco a la vista. En NinjaTrader 8 lo decide la opción Merge Policy, dentro de las opciones de datos de mercado, que por defecto ajusta el histórico.

Preguntar al bróker cómo gestiona el relevo. En futuros, qué ocurre con las posiciones y órdenes abiertas en el contrato que vence; en CFD, si el precio sigue a un contrato con vencimiento y cómo se ajusta al pasar al siguiente.

Revisar los sistemas automáticos. Un algoritmo que calcule sus señales sobre un histórico sin ajustar puede leer el hueco como una caída real, y uno que mantenga posiciones de un día para otro tiene que cambiar de contrato a tiempo. En su guía para elegir entre los mejores bots de trading, la compañía propone evaluar cualquier sistema con doce criterios antes de fijarse en su rentabilidad; en semanas como esta, conviene añadir una pregunta más: cómo resuelve los vencimientos.

Probar y operar con el mismo dato. Los niveles de precio de un histórico ajustado no coinciden con los que se negociaron de verdad, así que una estrategia basada en niveles puede comportarse de forma distinta en el backtest y en real si cada fase usa un tipo de histórico.

«Ajustar el histórico hace desaparecer el hueco, pero a cambio enseña precios que nunca existieron; no ajustarlo deja el hueco a la vista», añade Ruíz. «Ninguna de las dos opciones es mala. Lo peligroso es no saber cuál estás mirando, o probar un sistema con una y operarlo con la otra». En el caso de sus propios sistemas automáticos, Tradesoft optó por no mantener posiciones de un día para otro, de modo que el cambio de contrato se hace siempre sin operaciones abiertas.

De cara a las próximas semanas, la compañía señala como indicador a seguir la propia diferencia entre plazos. Si se estrecha, será una de las primeras señales de que el barril inmediato deja de escasear; si se ensancha, el mensaje será el contrario, digan lo que digan los titulares. Y mientras esa estructura se mantenga, el hueco volverá a aparecer en cada vencimiento mensual, el próximo el 30 de octubre.

Sobre Tradesoft

Tradesoft desarrolla software de apoyo a la operativa de trading para la plataforma NinjaTrader 8. Sus sistemas analizan el order flow, las ineficiencias del precio y las zonas de presión institucional en los futuros del Nasdaq, y sus dos sistemas de trading automático, TSOPEN y SPZONES, operan futuros del Nasdaq y del S&P 500 con pocas operaciones al día y el riesgo cerrado de antemano. Detrás hay un equipo de traders con más de diez años en los mercados que combina el desarrollo del software con la formación de sus usuarios. Tradesoft ofrece software y formación, no asesoramiento de inversión. Operar con futuros conlleva un alto riesgo de pérdida.