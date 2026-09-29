Trastering abre en Fuenlabrada un centro de alquiler de almacenes, alternativa a alquilar una nave entera

Trastering Fuenlabrada-Getafe abrió en julio en la calle Hornos 4, junto al polígono de La Cantueña, y da servicio principalmente a Fuenlabrada, Getafe, Parla y Pinto. Es su segunda apertura en la región en siete meses, tras Móstoles-Alcorcón.

Según el Informe del Mercado de Trabajo en Fuenlabrada 2025 del CIFE, observatorio de empleo municipal, el 94 % de las unidades productivas del municipio son microempresas de menos de diez trabajadores. En la construcción trabajan 6.089 personas, de las que 3.479 lo hacen en empresas de ese tamaño.

La oferta de naves pequeñas en alquiler es escasa. En varias revisiones de los anuncios publicados en Idealista en septiembre de 2026, apenas había una o dos naves convencionales de hasta 200 m² disponibles entre Fuenlabrada y Getafe: la mayoría de los anuncios de ese tamaño eran en realidad locales comerciales o inmuebles por reformar.

«Para muchos autónomos y pymes, alquilar una nave entera supone mucho más dinero, espacio y compromiso del que necesitan. Aquí contratan el espacio justo durante los meses que lo necesiten y pagan solo por los días que lo usan», explica Arnaud Ripert, cofundador y CEO de Trastering.

El centro ofrece cinco tamaños, de 1,65 a 14 m²: en el más pequeño cabe un palet europeo y en el mayor, ocho. Los profesionales pueden contratar varias unidades contiguas y alcanzar 28, 42 m² o más, y los particulares alquilan trasteros de todos los tamaños, según el espacio que necesiten en casa. Todos los módulos están en planta baja: el cliente aparca su furgoneta delante de la puerta de su almacén, de 6:00 a 24:00 los 365 días del año. El recinto está asfaltado y tiene placas fotovoltaicas de autoconsumo.

El plan mensual no tiene permanencia: para darse de baja basta avisar con quince días y, a partir del segundo mes, se devuelven los días no disfrutados. Un comercio puede así guardar tres meses el stock de campaña, sin compromiso de años. Tamaños, tarifas y condiciones en https://trastering.es/alquiler-almacenes-empresas/madrid/fuenlabrada-getafe/.

Ningún robo ni intento de robo desde 2011

El recinto cuenta con videovigilancia, detectores volumétricos de doble tecnología, control de acceso y alarma conectada a central 24 horas. Los candados de máxima seguridad están protegidos por cajas de acero Corten. Ninguno de los doce centros del grupo en España y Francia ha registrado un robo ni un intento de robo desde la apertura del primero, en 2011.

Nota completa en https://trastering.es/prensa/nuevo-centro-fuenlabrada-getafe/.

Sobre Trastering

Trastering alquila trasteros para particulares y almacenes para autónomos y empresas en contenedores marítimos con acceso directo en planta baja (drive-in). Sus fundadores iniciaron su actividad en el self-storage europeo en 1993 y han desarrollado más de 60 centros en ocho países. El grupo tiene hoy doce centros: cinco en la provincia de Barcelona, tres en la Comunidad de Madrid y cuatro en el sur de Francia, con la marca Gardetout.

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