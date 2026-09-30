El 70% de los españoles ahorra, según Mapfre, aunque persisten importantes brechas por género y edad

Siete de cada diez españoles afirman ahorrar de forma habitual, una cifra que refleja la importancia que la población concede a la planificación financiera y a la preparación del futuro. Sin embargo, detrás de este dato positivo se esconden diferencias significativas entre colectivos, especialmente entre hombres y mujeres: la tasa de ahorro alcanza el 74% entre los hombres, mientras que desciende al 67% entre las mujeres. Además, ellas ahorran una media de 236 euros al mes, frente a los 306 euros que ahorran los hombres. Estas son algunas conclusiones del estudio ¿Cómo ahorran los españoles? Tendencias y opiniones sobre el ahorro y la inversión que ha llevado a cabo Mapfre.

La investigación, realizada sobre una muestra representativa de más de 1.000 personas de entre 18 y 65 años residentes en España, profundiza en la relación de los ciudadanos con el ahorro y la inversión, sus prioridades financieras y los obstáculos que encuentran para construir un colchón económico.

Según el estudio, el ahorro medio mensual de los españoles se sitúa en 265 euros. Sin embargo, la distribución es desigual: el 21% de los ahorradores concentra aproximadamente la mitad de todo el dinero que se ahorra en España y destina más de 400 euros al mes a este propósito.

El informe pone además de manifiesto que los españoles que no ahorran no rechazan el ahorro como concepto, sino que consideran que no disponen de capacidad económica para hacerlo. La gran mayoría atribuye esta situación a ingresos insuficientes, dificultades para llegar a fin de mes o al incremento del coste de la vida. De hecho, el 59% de quienes actualmente no ahorran sí lo hizo en algún momento del pasado.

Pero la capacidad de ahorro tampoco depende únicamente de los ingresos. El estudio identifica otros acontecimientos vitales con un fuerte impacto. Así, las personas separadas o divorciadas presentan una tasa de ahorro del 55,8%, frente al 71,4% de quienes viven en pareja y al 72,4% de los solteros.

El análisis también revela una fuerte relación entre educación financiera y la capacidad de ahorro. Mientras que el 58% de quienes afirman no tener ningún conocimiento financiero consigue ahorrar, este porcentaje aumenta hasta el 72% entre quienes cuentan con conocimientos básicos y se acerca al 80% entre quienes se consideran más preparados. El estudio concluye que el salto decisivo no está en convertirse en experto, sino en adquirir unos conocimientos mínimos que permitan gestionar mejor las finanzas personales.

En cuanto al principal destino de ese ahorro, uno de cada cuatro dedica ese dinero a un fondo de emergencias que le ayude a cubrir gastos imprevistos, el 22% a la compra de una vivienda, el 12% a complementar la jubilación y el 11% lo destina a un viaje futuro.

Además, solo un tercio de los ahorradores planifica el ahorro, principalmente transfiriendo una cantidad fija a otra cuenta o producto financiero. Llama la atención que un 7% de los encuestados no sabe cuánto ahorra al mes. Como dato positivo, la tendencia a ahorrar crece, y un 39% de los encuestados afirma ahorrar más que hace cinco años.

Diferencias generacionales y geográficas

Entre los jóvenes de 18 a 33 años hay un mayor número de encuestados que afirma ahorrar (un 78%), aunque guardan al mes 12 euros menos que la media. Por su parte, el 74% de los encuestados de mediana edad (de 34 a 49 años) ahorra, mientras que este porcentaje cae al 64% de 50 a 65 años.

Las diferencias generacionales también son evidentes en el destino y los instrumentos utilizados para ahorrar. Los menores de 35 años concentran su ahorro principalmente en efectivo y cuentas corrientes, mientras que apenas recurren a planes de pensiones. Por el contrario, entre los mayores de 55 años ganan peso los fondos de inversión y los planes de pensiones, y el ahorro está más orientado a complementar los ingresos durante la jubilación

Por su parte, los que viven en entornos urbanos muestran una mayor propensión al ahorro que quienes viven en zonas rurales. Mientras el 73% de los habitantes de ciudades asegura ahorrar, este porcentaje desciende al 66% en el ámbito rural. Además, los ahorradores urbanos suelen presentar perfiles financieros más avanzados y una mayor utilización de productos de ahorro e inversión.

El ahorro también dibuja una clara diferencia geográfica en España. Las comunidades del noroeste, las dos castillas y el Levante concentran una mayor proporción de ahorradores, mientras que las Islas Canarias y las regiones del sur de la Península registran niveles más moderados.

Perfil del ahorrador tipo

Con los datos arrojados por el estudio de Mapfre, el ahorrador tipo en España es un hombre residente en un entorno urbano, con empleo, estudios superiores y un nivel de ingresos medio o medio-alto. Suele tener un mayor conocimiento financiero que la media y dispone de varios productos.

Su ahorro se canaliza principalmente a través de una cuenta corriente, aunque una parte también utiliza fondos de inversión o planes de pensiones. Ahorra una media cercana a los 265 euros al mes, cantidad que aumenta cuanto mayor es su nivel de ingresos y formación.

La contribución de las empresas al ahorro

La empresa sigue siendo una vía prácticamente inexplorada para impulsar el ahorro de los españoles.

Según el estudio de Mapfre, más de una cuarta parte de los trabajadores desconoce si su compañía dispone de sistemas de ahorro para empleados y solo el 5% utiliza actualmente este tipo de instrumentos.

Los datos reflejan, sin embargo, un importante potencial de crecimiento. Entre quienes sí saben que su empresa ofrece soluciones de ahorro, cerca de la mitad participa en ellas, lo que evidencia la necesidad de reforzar la divulgación y el conocimiento de estas alternativas como complemento al ahorro individual.

La inversión continúa siendo una asignatura pendiente

Solo el 27% de los ahorradores afirma invertir el dinero que consigue reservar cada mes para intentar rentabilizarlo, una proporción que aumenta con la edad, el nivel de ingresos y el conocimiento financiero. A este respecto, hay que señalar que el conocimiento espontáneo de productos de inversión es bajo, y un 42% de los encuestados no conoce ninguno. Entre quienes sí invierten, los fondos son la opción preferida (58%), seguidos por las acciones (25%) y las Letras del Tesoro (11%). Sólo un 3% afirma invertir en oro.

Para Mapfre, estos resultados ponen de relieve la importancia de seguir impulsando la educación financiera, fomentar hábitos de ahorro desde edades tempranas y acercar a los ciudadanos herramientas que les permitan planificar mejor su futuro económico y aprovechar las oportunidades que ofrecen los distintos productos de ahorro e inversión.

La compañía ofrece una amplia gama de soluciones de ahorro e inversión que se adaptan al diferente perfil de cada persona, y ofrece asesoramiento experto y profesional a través de sus más de 3.200 oficinas en España.

Fuente: Estudio Hábitos de ahorro de los españoles 2026, elaborado para Mapfre por Gain Dynamics.