Consum obtiene la certificación ISO 45001 de AENOR en salud y prevención laboral

Consum ha recibido la certificación ISO 45001 de AENOR, la cual respalda el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado por la cooperativa. Este reconocimiento valida los procedimientos orientados a la identificación, evaluación y control de riesgos laborales, con el objetivo de fomentar la mejora continua de las condiciones laborales y consolidar una cultura preventiva con la participación activa de toda la plantilla. El alcance de esta certificación es transversal, integrando la prevención tanto en la actividad logística como en la operativa diaria de la red comercial de supermercados.

La acreditación se aplica actualmente a la Plataforma Logística de Congelados, Frescos y Refrigerados ubicada en Las Torres de Cotillas, en la Región de Murcia. Asimismo, incluye a cinco establecimientos de la red comercial situados en la provincia de Alicante, concretamente en los municipios de Torrevieja (centros Roentgen, Ricardo Lafuente Aguado y Avenida Cortes Valencianas), Elche (calle Torres Quevedo) y Catral. La cooperativa ha confirmado su previsión de extender este modelo de certificación al resto de sus plataformas logísticas y a la totalidad de su red comercial en el futuro.

Durante los ejercicios 2025 y 2026, la organización ha orientado sus esfuerzos hacia el cuidado de la salud mental y la formación en liderazgo saludable dirigida a sus directivos y ejecutivos. Este proceso ha sido resultado de un proyecto transversal en el que han colaborado diversas áreas como Gestión de Tiendas, Logística, Desarrollo, Mantenimiento y Prevención, contando además con el apoyo de la consultora especializada RC Quality para la fase de implantación previa a la auditoría de AENOR.

En el acto de entrega del certificado participaron Pedro Hernández, director de Personas y Bienestar de Consum; Salvador Ibáñez Moscardó, director de AENOR en Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia; Celia Núñez, ejecutiva de Salud y Prevención de Riesgos Laborales; e Inma Costa, presidenta del Comité Social de la Cooperativa.

Respecto a este avance, Pedro Hernández, director de Personas y Bienestar de Consum, ha declarado: «Este reconocimiento refleja el compromiso de Consum con la seguridad, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. La prevención forma parte de nuestra forma de gestionar y de entender la actividad diaria de la Cooperativa, siempre desde una visión de mejora continua».

Por su parte, Salvador Ibáñez Moscardó ha añadido: «La certificación obtenida por Consum supone un hito en el sector de la distribución alimentaria, al convertirse en la única empresa española certificada por AENOR con la ISO 45001 en los centros logísticos y supermercados incluidos en este proyecto. Es un reconocimiento al esfuerzo realizado».