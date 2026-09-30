REMAX Jumbo inaugura nueva sede en Pozuelo de Alarcón para impulsar una nueva etapa de crecimiento

REMAX Jumbo, oficina nº 1 de REMAX España www.franquiciaremax.es durante los últimos tres años, ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid), ubicadas en el Parque Empresarial Cerro de los Gamos.

El acto de inauguración de las nuevas instalaciones de REMAX Jumbo, celebrado el pasado 17 de septiembre, contó además con la presencia de la directiva de REMAX España, encabezada por Jaime Suárez, director general de la compañía, que quiso acompañar a los Brokers y a todo el equipo de REMAX Jumbo en una jornada especialmente significativa para la oficina, con la que inicia una nueva etapa de crecimiento desde su nueva sede en Pozuelo de Alarcón.

El traslado supone el inicio de una nueva etapa para una oficina con una consolidada trayectoria dentro de la red REMAX y responde a su apuesta por seguir creciendo junto a sus agentes y reforzar su presencia en el noroeste de la Comunidad de Madrid.

La nueva sede cuenta con más de 400 m² y ha sido diseñada para facilitar el trabajo, la formación y la colaboración entre los profesionales de REMAX Jumbo. Dispone de 12 puestos de trabajo para el equipo de apoyo, 30 puestos para agentes, tres salas de reuniones, un aula de formación, office, coffee corner y una zona central adaptable para la celebración de eventos con capacidad para hasta 150 personas y escenario.

Para los Brokers de REMAX Jumbo, Bernar Jiménez, Nunchi Jiménez, Eduvigis Sánchez, Myriam Jiménez y Mari Carmen Ríos, la nueva sede representa mucho más que un cambio de ubicación: «Es uno de esos momentos en los que miras atrás, recuerdas todo lo que ha costado llegar hasta aquí y, casi inmediatamente, empiezas a pensar en lo siguiente. La nueva sede recoge muchos años de trabajo, de operaciones, de aprendizajes y, sobre todo, de personas que han hecho de REMAX Jumbo lo que es hoy».

La elección de Pozuelo de Alarcón responde, además, a la estrategia de REMAX Jumbo de reforzar su presencia en una zona en la que se concentra un importante número de sus clientes y en la que sus responsables identifican nuevas oportunidades de desarrollo para sus agentes.

La nueva ubicación se encuentra en un moderno centro empresarial, junto a El Corte Inglés y con un amplio parque central, configurando un entorno pensado tanto para el trabajo diario de los profesionales como para la atención a clientes, las reuniones, la formación y los encuentros de equipo.

Pero, para sus Brokers, el verdadero valor de las nuevas instalaciones estará en la actividad que se genere dentro de ellas: «Nos gustan las instalaciones, por supuesto, pero lo que más nos ilusiona es lo que puede pasar dentro: conversaciones que acaben en colaboraciones, agentes que den un salto en su carrera y clientes que se sientan bien atendidos desde el primer momento. Las paredes, por sí solas, todavía no han vendido una casa», señalan.

Tres años como oficina nº 1 de REMAX España

La inauguración llega en un momento especialmente significativo para REMAX Jumbo, que durante los últimos tres años se ha situado como la oficina nº 1 de REMAX España, una posición que sus Brokers vinculan directamente con el trabajo desarrollado por sus profesionales y el equipo que los respalda. «Haber sido la oficina nº 1 de REMAX España durante los últimos tres años es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros agentes y de todo el equipo. Hay mucho trabajo diario detrás de ese resultado, también en los días que no salen en ninguna fotografía», explican.

Una posición de liderazgo que, lejos de entender como un punto de llegada, plantean como un estímulo para continuar evolucionando: «El número uno no puede convertirse en un sofá cómodo. Nos recuerda que tenemos que seguir mereciendo la confianza de nuestros profesionales y de nuestros clientes».

Entre las claves de esta trayectoria, los Brokers de REMAX Jumbo destacan un modelo centrado en el crecimiento profesional de los agentes, sustentado en el acompañamiento, la formación, las herramientas y la colaboración. «REMAX Jumbo crece cuando crecen sus agentes. Queremos que cada profesional pueda construir su propio camino y sepa que tiene un equipo detrás cuando lo necesita. Los grandes resultados suelen estar hechos de pequeñas decisiones bien tomadas, repetidas durante años», aseguran.

Una inauguración para celebrar el camino recorrido

La apertura de las nuevas instalaciones reunió a agentes, compañeros de REMAX, familiares, colaboradores y amigos en una jornada que permitió celebrar tanto la nueva sede como la trayectoria desarrollada durante los últimos años.

Uno de los momentos más emotivos se produjo al recordar los más de diez años vividos en la anterior sede de REMAX Jumbo, unas instalaciones estrechamente vinculadas al crecimiento experimentado por la oficina.

«Tomamos verdadera conciencia de lo que dejábamos atrás: más de diez años en la sede anterior, que nos vio crecer como REMAX Jumbo. Entendimos que el cambio no era solo de dirección. También era un cambio emocional y una nueva forma de organizarnos para el futuro», recuerdan sus Brokers.

Con las nuevas instalaciones, REMAX Jumbo quiere trasladar además un mensaje claro a sus profesionales: la voluntad de seguir invirtiendo en su desarrollo y proporcionarles un entorno que facilite el crecimiento de sus propios negocios. «Queríamos decirles, con hechos, que creemos en ellos. Que merece la pena invertir en un espacio donde puedan trabajar mejor, recibir bien a sus clientes y desarrollar proyectos cada vez más ambiciosos. No hemos preparado la oficina para contemplarla. La hemos preparado para llenarla de actividad, talento y oportunidades», añaden.

Pozuelo, Madrid, Majadahonda, Las Rozas y Barcelona

La apertura de Pozuelo de Alarcón se enmarca en una presencia territorial más amplia de REMAX Jumbo. Sus profesionales pueden desarrollar su actividad desde las oficinas de Pozuelo, Madrid, Majadahonda, Las Rozas y Barcelona, en función de sus necesidades y de las de sus clientes.

Dentro de esta estrategia, REMAX Jumbo ha puesto también en marcha una oficina en el número 98 de la calle Guzmán el Bueno, en Madrid, cuya inauguración oficial está prevista para los próximos meses.

El objetivo para los próximos años pasa por atraer nuevos profesionales, impulsar el crecimiento de los agentes que ya forman parte de REMAX Jumbo, favorecer el desarrollo de equipos y formar nuevos líderes dentro de la organización, al tiempo que continúa mejorando la experiencia ofrecida a sus clientes.

Tras haber alcanzado el primer puesto de REMAX España, sus Brokers tienen claro cuál es el siguiente desafío: «Construir un REMAX Jumbo todavía mejor: una oficina a la que los mejores profesionales quieran venir, en la que quieran quedarse y donde puedan conseguir cosas que hoy quizá les parecen difíciles».

«Nos gustaría que, cuando miremos atrás dentro de unos años, la inauguración de esta sede nos parezca un comienzo. Si ocurre, será porque hemos sabido crecer cuidando lo que nos trajo hasta aquí: las personas, la colaboración y las ganas de hacer bien nuestro trabajo»,