Akkodis completa la adquisición de las actividades de ingeniería de SOGECLAIR

La operación supone un hito importante en la estrategia de Akkodis para reforzar su posición en los sectores aeroespacial y de defensa mediante la ampliación de sus capacidades en aeroestructuras, ingeniería de cabina e ingeniería industrial y de fabricación. Asimismo, refuerza la capacidad de Akkodis para acompañar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos, desde el diseño y la ingeniería hasta la industrialización y el soporte en operación.

Con la integración de estas actividades dedicadas a Airbus, Akkodis consolida su posición como uno de los principales socios de ingeniería de la industria aeroespacial. La operación también posiciona a la compañía para responder a la creciente demanda de programas de externalización de ingeniería a gran escala.

Las actividades adquiridas comprenden 366 ingenieros altamente cualificados ubicados en Francia, España, Alemania, Canadá, India y Reino Unido. La transferencia de las actividades en Estados Unidos y Túnez se hará una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias. Estos equipos se integrarán en la organización de Aeroespacial y Defensa de Akkodis, garantizando la continuidad del negocio para clientes y empleados durante todo el proceso de integración.

Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis: «Esta adquisición contribuye a la ambición de Akkodis de convertirse en el socio de ingeniería de referencia para las principales compañías de los sectores aeroespacial y de defensa, combinando nuestra experiencia en ingeniería digital e ingeniería industrial. Gracias a las capacidades de SOGECLAIR en aeroestructuras, ingeniería mecánica e industrialización, estamos en una posición privilegiada para ofrecer un mayor valor a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto como socio estratégico de ingeniería».

Yves-Marie Boissonnet, presidente de Akkodis Francia y South EMEA: «Estamos encantados de dar la bienvenida a los equipos de Ingeniería de SOGECLAIR a Akkodis. Su talento, experiencia y profundo conocimiento del sector aeroespacial representan un activo de gran valor para nuestra compañía. Juntos, reforzamos nuestra capacidad para acompañar a nuestros clientes en sus programas más estratégicos. Queremos ser el socio de referencia de los líderes industriales, ayudándoles a acelerar la innovación, impulsar la soberanía y llevar a cabo las transformaciones que definirán el futuro de nuestras industrias».

Alexandre Robardey, presidente de SOGECLAIR: «Los equipos que se incorporan a Akkodis han desarrollado una experiencia reconocida y han realizado una contribución significativa al crecimiento de SOGECLAIR a lo largo de los años. Estamos convencidos de que seguirán generando valor para los clientes y contribuyendo al desarrollo de importantes programas aeroespaciales».

A medida que las industrias buscan cada vez más socios de confianza capaces de impulsar transformaciones de principio a fin, Akkodis continúa reforzando sus capacidades, profundizando en su conocimiento sectorial y ampliando su presencia internacional mediante un crecimiento estratégico y disciplinado.

Sobre Akkodis

Akkodis es una compañía global de consultoría en ingeniería digital líder en Smart Industry que impulsa la innovación y la aceleración de las organizaciones mediante la aplicación de tecnología para redefinir cómo se desarrollan, potencian y optimizan los procesos y los productos. Con una sólida experiencia en inteligencia artificial, datos, cloud, edge y software engineering, combina tecnología y talento para ofrecer soluciones integrales, desde la estrategia y la consultoría hasta el desarrollo de talento y la implementación. Su compromiso con Akkodis Intelligence ayuda a las empresas a conectar el poder exponencial de la tecnología con el valor insustituible del pensamiento humano y la colaboración.

Como parte del Grupo Adecco y con sede en Suiza, Akkodis reúne a 40.000 ingenieros y consultores tecnológicos en más de 30 países, ofreciendo servicios de Consultoría, Talento, Soluciones y Academy. Con una visión transversal y una fuerte capacidad de ejecución, Akkodis permite a las organizaciones resolver retos complejos y avanzar hacia un mañana más sostenible e inteligente para todos.

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Sobre SOGECLAIR

Proveedor de soluciones innovadoras de alto valor añadido para una movilidad más segura y eficiente, SOGECLAIR aporta sus capacidades en ingeniería y producción de alta calidad a una amplia variedad de sectores de vanguardia, entre los que destacan la aeronáutica, el espacio, la automoción, el ferrocarril y la defensa. SOGECLAIR acompaña a sus clientes y socios desde las fases de diseño y simulación hasta el final de la vida útil del producto, a lo largo de toda la cadena de producción y hasta su puesta en servicio. Sus equipos trabajan a nivel internacional para ofrecer a todos sus clientes un servicio de alta calidad y cercano. SOGECLAIR cotiza en Euronext Growth Paris – Índice Euronext® Family Business – Código ISIN: FR0000065864 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP).

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