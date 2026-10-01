Cárnicas Serrano consolida sus ventas con una facturación superior a los 72 millones de euros

Cárnicas Serrano ha cerrado su ejercicio 2025 con una facturación próxima a los 72,5 millones de euros y un beneficio de más de 1,3 millones.

Las inversiones, por su parte, han aumentado más del 30% respecto al pasado año y se han destinado en su mayoría a la potenciación de los canales food service e industrial.

El mercado nacional crece durante el ejercicio analizado, mientras que las ventas internacionales experimentan una leve contracción.

Respecto al destino de las inversiones acometidas por Cárnicas Serrano durante 2025, próximas a 1,6 millones de euros, se han concentrado en su compromiso con la seguridad alimentaria, en busca de la excelencia operativa, y en un aumento de la capacidad de producción motivado por su impulso al canal B2B.

Un canal para el que la compañía pone a disposición su amplio porfolio de productos y soluciones cárnicas, que abarcan desde los curados clásicos a propuestas innovadoras alineadas con las tendencias imperantes en el mercado.

Una gestión responsable y sostenible

En materia de sostenibilidad, cabe señalar que la compañía superó, a comienzos del presente año, la auditoría de evaluación SMETA 4-Pillar, uno de los estándares más extendidos a nivel internacional en cuanto a desempeño ético, que analiza las buenas prácticas de una organización en cuatro ámbitos: condiciones laborales, salud y seguridad, medio ambiente y gobernanza.

Este hito representa la culminación del trabajo realizado en estas áreas a lo largo de 2025 y materializa el compromiso de Cárnicas Serrano con una gestión responsable y sostenible de su actividad.

Equipo humano y cultura corporativa

Durante el ejercicio analizado, la compañía también ha reforzado su apuesta por el talento joven con el fin de promover equipos intergeneracionales en los que los perfiles sénior conviven con profesionales jóvenes, enriqueciéndose mutuamente y conformando una equilibrada combinación entre el conocimiento y la experiencia, por un lado, y la innovación y el impulso transformador, por otro.

Alimentación y deporte son los dos grandes universos de Cárnicas Serrano, que cuenta con su propio club de atletismo -uno de los más reconocidos del panorama nacional- y cuyo lema es «Come Bien y Corre!».

Este propósito corporativo se proyecta, entre otros, en el respaldo a diversos eventos deportivos por parte de la compañía a lo largo del año.

Durante 2025, Serrano ha patrocinado diferentes modalidades dentro del ámbito del atletismo en ruta, desde carreras de iniciación hasta las grandes pruebas celebradas en la ciudad de Valencia: el Maratón y el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Asimismo, la marca ha acompañado a más de 15.000 corredores populares en su preparación, poniendo a su disposición los habituales planes de entrenamiento dirigidos por el Club de Atletismo Cárnicas Serrano.