Club CLAVE F&B conecta en Barcelona a los líderes que están transformando la gastronomía turística

El futuro de la gastronomía turística también se construye cuando coinciden quienes toman las decisiones; cuando comparten experiencias, cuestionan modelos y hablan sin filtros sobre los cambios que ya están transformando sus organizaciones.

Esa es la filosofía de los Encuentros CLAVE, una comunidad que reunió este 29 de septiembre en Barcelona a una exclusiva selección de directivos, profesionales y referentes de la hotelería, la restauración y su cadena de valor.

Un formato innovador y de participación exclusiva, que apuesta por la calidad de la conversación y el conocimiento compartido, reuniendo perfiles con capacidad de decisión para anticipar tendencias, contrastar experiencias y generar reflexión sobre la evolución del sector.

Barcelona puso sobre la mesa una transformación acelerada. La inteligencia artificial, la automatización, la robótica y los nuevos modelos de gestión están cambiando procesos, productividad, costes y la relación con el cliente. La tecnología deja de ser una promesa de futuro para integrarse progresivamente en toda la cadena de valor.

En este contexto participaron Joan Escarabajal, adjunto al director de Operaciones de H10 Hotels y miembro del Club CLAVE F&B; Eugeni Serranos, General Manager de Dolce & Resorts–Hotel Miramar Barcelona 5 GL; y Rebeca Muñoz, responsable de conceptos y desarrollo de proyectos en LIVIT*, abordando algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la industria.

Entre ellos, la gestión de personas y la productividad ocuparon un lugar destacado, en un escenario en el que se dan casos de hasta un 40 % de absentismo laboral, junto a la necesidad de simplificar operaciones, incorporar tecnología y responder a un consumidor que demanda mayor libertad, flexibilidad y personalización.

Pero cuanto más avanza la digitalización, mayor relevancia adquiere aquello que diferencia una experiencia: identidad, autenticidad, talento, producto y territorio. Innovación y esencia aparecen así como dos elementos llamados a avanzar conjuntamente.

Los miembros del Club CLAVE F&B representan en conjunto cerca de 10.000 establecimientos hoteleros, una dimensión que convierte el conocimiento y las experiencias compartidas dentro de esta comunidad en un importante termómetro de los cambios que atraviesa el sector.

«La transformación del sector no consiste solo en incorporar tecnología, sino en utilizarla para gestionar mejor y crear experiencias con más valor, sin perder de vista a las personas, el producto y la identidad de cada destino», señaló José Luis Mejías, vicepresidente del Club CLAVE F&B.

La conversación iniciada en Barcelona tendrá continuidad los próximos 9 y 10 de marzo de 2027, cuando Santa Cruz de Tenerife acoja el Congreso Nacional CLAVE F&B.