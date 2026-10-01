Daniel Pérez, CEO de Zunder, asume la Presidencia de AORU

AORU inicia esta nueva etapa como una de las asociaciones del sector más consolidadas y referentes de España, actuando ante entidades y administraciones públicas, y participando de forma activa en los debates normativos y en las tomas de decisiones que afectan a la industria y a los usuarios de vehículo eléctrico. Un ejemplo de esta influencia es la incorporación de AORU a los grupos de trabajo del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y del Plan Auto 2030, dos de los principales foros donde se está diseñando el marco regulatorio y de incentivos para la transición hacia la movilidad eléctrica en España.

Daniel Pérez asume así la Presidencia de un espacio que consolida la alianza de sus socios fundadores, como son Allego, Electra, Fastned, Powerdot, Tesla y Zunder, y las nuevas incorporaciones de Engie y Atlante, reforzando la representatividad de AORU, y la defensa de los intereses de un sector, el de la carga ultrarrápida, de gran importancia para el impulso de la movilidad eléctrica.

Daniel Pérez, presidente de AORU y CEO de Zunder, agradeció a sus antecesores su esfuerzo por impulsar la asociación y aseguró asumir «con responsabilidad» esta nueva etapa, con el compromiso de defender los intereses de las empresas que promueven la movilidad eléctrica a través del despliegue de infraestructuras de recarga ultrarrápidas, modernas y eficientes en las calles y carreteras de España.

Uno de los retos a los que se enfrenta la asociación es la necesidad urgente de poner fin a la fragmentación administrativa y la opacidad de las distribuidoras eléctricas, que mantienen paralizado un gran porcentaje de los puntos de recarga ultrarrápida ya instalados en España, como ha confirmado recientemente la CNMC. En opinión de Daniel Pérez, nuevo presidente de AORU y CEO de Zunder: «La prioridad durante esta Presidencia es revertir esta situación para beneficio de empresas y usuarios, estableciendo plazos máximos y vinculantes para las distribuidoras, y respaldados por un régimen sancionador real, porque sin eso seguiremos sin la certeza regulatoria y reglamentaria que la inversión necesita».

Otro de los pilares de la nueva Presidencia es impulsar la electrificación del parque automovilístico en España, en clara desventaja frente a mercados vecinos como el francés o el portugués, que ya superan el 35% de cuota de ventas de vehículo eléctrico puro, mientras que en España apenas se supera el 10%. Se necesita trabajar en medidas que apoyen esta renovación del parque mediante iniciativas como la fiscalidad del vehículo y, muy en particular, en la del vehículo de empresa, que sigue sin priorizar la opción eléctrica frente a alternativas contaminantes. A eso se suma un marco de incentivos que todavía premia al híbrido enchufable y los enormes retrasos que han sufrido (y siguen sufriendo) los particulares para cobrar los distintos planes de ayudas.

Para AORU, la infraestructura de recarga ultrarrápida es uno de los ejes más relevantes del futuro de la movilidad y del sistema de transporte español, y un pilar de la estrategia para la descarbonización y la reducción de las emisiones en el país. Y no solo para el usuario de vehículo ligero, sino también para las empresas de transporte pesado que están cambiando su modelo hacia rutas más sostenibles, contando para ello con una red fiable, presente en los principales corredores y robusta.

Frente a la escalada de los precios y la dependencia energética exterior, sensible a los movimientos geopolíticos, se está ante una oportunidad clara de situar a España a la vanguardia de una nueva movilidad, favoreciendo la inversión, la industria y el empleo, al mismo tiempo que se impulsa una forma de desplazarnos más eficiente y sostenible.