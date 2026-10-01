Eviden y AllWayTon llevan al sector ferroviario los primeros smartphones de triple modo FRMCS/5G/GSM-R

Eviden, la división de productos de Atos Group especializada en soluciones de ciberseguridad, sistemas de misión crítica y análisis de vídeo basado en inteligencia artificial, ha anunciado una alianza exclusiva con AllWayTon Technology para ofrecer al mercado los primeros smartphones de triple modo compatibles con FRMCS/GSM-R y redes móviles públicas 5G.

Los nuevos smartphones combinan el dispositivo de triple modo de AllWayTon con MCX Client de Eviden, una aplicación de comunicaciones de misión crítica que permite servicios seguros de comunicación push-to-talk, datos y vídeo.

De este modo, los profesionales del sector ferroviario pueden acceder desde un único dispositivo tanto a las comunicaciones actuales basadas en GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) como a los servicios de nueva generación FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), además de disponer de conectividad a través de redes móviles públicas 5G.

El GSM-R continúa siendo un elemento fundamental de las comunicaciones ferroviarias, pero los gestores de infraestructuras y operadores ferroviarios están preparando su sustitución progresiva por el FRMCS. Basado en tecnologías 5G y MCX, FRMCS es el sistema de comunicaciones ferroviarias de nueva generación, definido por la UIC (International Union of Railways) para proporcionar comunicaciones seguras de voz, vídeo y datos de alta capacidad y misión crítica.

Facilitar una transición controlada hacia FRMCS

Al permitir utilizar GSM-R y FRMCS en un único smartphone, Eviden y AllWayTon ofrecen a las organizaciones ferroviarias la posibilidad de introducir progresivamente nuevos servicios, manteniendo al mismo tiempo un acceso fluido a las comunicaciones operativas existentes.

Combinación de experiencia complementaria en hardware y software

La colaboración combina la experiencia de Eviden en comunicaciones ferroviarias de misión crítica con la especialización de AllWayTon en el diseño y fabricación de dispositivos móviles profesionales GSM-R para los mercados ferroviarios internacionales.

MCX Client de Eviden forma parte de la cartera Lifelink MCX Connect, que incluye servidores y clientes, funciones de interconexión, sistemas de despacho, radiocomunicaciones de voz en cabina, TOBA y sistemas de grabación, así como aplicaciones ferroviarias.

Como proveedor de soluciones e integrador de sistemas, Eviden ayuda a las organizaciones ferroviarias a gestionar la integración, interoperabilidad, continuidad del servicio y ciberseguridad durante su transición de GSM-R a FRMCS.

Christian Heinrich, responsable de Infraestructuras Nacionales Críticas de Eviden, Grupo Atos, señala: «Las organizaciones ferroviarias necesitan introducir FRMCS de forma progresiva, manteniendo al mismo tiempo un acceso fiable a sus actuales comunicaciones GSM-R. La combinación del smartphone de doble modo de AllWayTon con la tecnología MCX de Eviden ofrece a los usuarios una forma práctica de acceder a ambos entornos desde un único dispositivo durante esta fase crítica de transición».

Fenzhi Ding, CEO de AllWayTon Co., Ltd, afirma: «Al combinar la experiencia de AllWayTon en smartphones profesionales para el sector ferroviario con la tecnología de comunicaciones de misión crítica de Eviden, ofrecemos una solución preparada para su uso en campo y apta para su despliegue en mercados ferroviarios internacionales».

Los smartphones de AllWayTon equipados con MCX Client de Eviden ya están disponibles comercialmente y se presentaron en InnoTrans 2026, que se celebró en Berlín del 22 al 25 de septiembre pasados. Los dispositivos se dieron a conocer en el stand de Eviden, Hall 4.1, stand 570, y en el stand de AllWayTon, Hall 7.1b, stand 255.