Gran Canaria enciende la mecha de un «Mundial 2030 de Valores» junto a sedes del Mundial

Gran Canaria ha dado hoy el primer paso para impulsar una alianza de ciudades y territorios sede Mundial de Fútbol de 2030 que consigan que el macro evento deportivo sea una palanca de transformación que deje un legado duradero que mejore la calidad de vida y salud de las personas y el territorio.

Representantes de Barcelona, Donostia, Sevilla, Lisboa (Portugal) y Montevideo (Uruguay), junto a la sede local de Gran Canaria, han participado en el acto protocolario del I Encuentro y Taller de Ciudades-Territorios Sede del Mundial 2030 comprometidos con la Agenda 2030, promovido por el Cabildo de Gran Canaria bajo el lema «Un Mundial 2030 de Valores».

El encuentro ha contado además con la participación de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la Federación Española de Municipios y Provincias y el Secretariado de la Coalición Local2030 de Naciones Unidas, reforzando la dimensión internacional de una iniciativa que busca compartir experiencias y avanzar hacia una agenda común entre territorios.

La máxima representación del Gobierno de España presente ha sido el director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil Bricio, quien ha participado junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez; el presidente de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030-FEMP, Antonio Pérez Pérez; la coordinadora nacional del Secretariado de la Coalición Local2030 de Naciones Unidas, Marta Méndez Díaz; el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo Cabrera; y el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero Vega.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha defendido que el Mundial representa para Gran Canaria una oportunidad que trasciende la propia competición deportiva y permite impulsar transformaciones duraderas en la isla.

«Queremos que Gran Canaria aproveche el Mundial para dejar un legado real. No hablamos únicamente de infraestructuras o de recibir una gran competición deportiva, sino de utilizar este acontecimiento como palanca para avanzar en sostenibilidad, cohesión social y protección de nuestro territorio», señaló Morales.

Por su parte, el director general de Agenda 2030, David Perejil Bricio, indicó que «los grandes acontecimientos internacionales pueden convertirse en una herramienta para acelerar transformaciones y acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía. La implicación de los gobiernos locales resulta fundamental para que esa agenda se traduzca en cambios concretos en los territorios», afirmó.

El presidente de la Red FEMP de Entidades Locales para el Desarrollo Sostenible, Antonio Pérez, presidente de la Diputación de Alicantes y alcalde de Benidorm, enfatizó «la enorme trascendencia que el Mundial 2030 puede tener para impulsar la Estrategia de Desarrollo Sostenible, especialmente si se proyecta conjuntamente y en alianza por todas las sedes y subsedes del Mundial FIFA».

Uno de los momentos simbólicos de la jornada fue la presentación del vídeo oficial de lanzamiento. En ese momento, tuvo lugar la entrada de un niño y una niña para hacer entrega del balón del Mundial 2030 de la Sostenibilidad, una imagen con la que se puso en valor el protagonismo que deben tener las nuevas generaciones, los «Hinchas del futuro» y principales hacedores y destinatarios del legado que se pretende construir.