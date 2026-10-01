Ibercaja apuesta de nuevo por BNEW reafirmando su compromiso con la nueva economía

Ibercaja reafirma, por cuarto año consecutivo, su apoyo a la Barcelona New Economy Week (BNEW), el evento que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona para impulsar, conectar y transformar la nueva economía. Esta mañana, la directora territorial del Arco Mediterráneo de Ibercaja, Myriam Santos-Morán Torrens, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han firmado un acuerdo por el que la entidad bancaria renueva su patrocinio BEARTH en la séptima edición de BNEW, que tendrá lugar del 5 al 7 de octubre en el DFactory Barcelona.

Myriam Santos-Morán Torrens ha trasladado que «la participación de Ibercaja en BNEW responde a nuestro compromiso de acompañar a empresas, emprendedores y ciudadanos en los procesos de transformación que están definiendo el futuro de la economía. Espacios como BNEW fomentan el intercambio de conocimiento, la innovación y la creación de oportunidades, aspectos clave para impulsar un desarrollo más sostenible, competitivo y conectado con las necesidades de la sociedad. En el año en que Ibercaja celebra su 150 aniversario, reafirmamos una forma de entender nuestra actividad que nos ha acompañado desde nuestros orígenes: estar cerca de las personas y las empresas para ayudarles a adaptarse a un entorno en constante evolución. Así ha sido durante siglo y medio y así seguirá siendo, impulsando iniciativas que favorezcan el progreso económico y social y contribuyan a construir un futuro con más oportunidades para todos».

Por su parte, Blanca Sorigué, ha mostrado su satisfacción por dicho acuerdo y ha asegurado que «nos hace especial ilusión renovar esta colaboración con Ibercaja, una entidad con la que compartimos vocación por la innovación y que apuesta, un año más, por BNEW como evento de referencia en la nueva economía. Sorigué también ha explicado que «aunque parte del éxito de este evento, es su formato híbrido con la retransmisión de todos los contenidos por streaming, este año hemos querido reforzar la presencialidad porque hay una parte de la innovación que necesita vivirse, compartirme y experimentarse. Asimismo, en esta séptima edición, ponemos el foco en nuevos verticales que consideramos tienen mucho peso en la nueva economía».

Ocho sectores conectados en un ecosistema único

La Barcelona New Economy Week conectará, en su séptima edición, ocho sectores clave para la nueva economía. Las sesiones de AI, Agrofood y Science se desarrollarán el lunes 5 de octubre, mientras que las de Talent, Aviation & Space y Health se llevarán a cabo el martes 6 de octubre. Por último, el miércoles 7 de octubre el programa centrará el foco en Energy, Gaming y los pitches de las startups. El certamen mantendrá su formato audiovisual híbrido, con tres platós de televisión donde se desarrollará el programa de contenidos que se emitirá en streaming a través de la plataforma digital. Esta fórmula, convierte BNEW en un evento singular con capacidad de conectar profesionales de diferentes sectores y de todo tipo de empresas, entidades, administraciones y organismos públicos, clústeres, pequeñas y medianas empresas, startups, etc., en un ecosistema único como es DFactory Barcelona.

A su vez, el evento cuenta con un programa de más de 40 actividades experienciales, que permitirán a los asistentes presenciales, vivir en primera persona las últimas innovaciones llevadas a cabo en los diferentes sectores. Los visitantes podrán manejar los mandos de un avión caza F-18, observar en directo el funcionamiento de un robot quirúrgico, interactuar con robots humanoides, conocer robots autónomos de vigilancia o participar en experiencias vinculadas a la robótica colaborativa y la movilidad autónoma. La propuesta experiencial también reservará un espacio destacado para la creatividad y las industrias culturales. Moda, diseño, arquitectura, arte y danza formarán parte de un programa con exposiciones inmersivas, demostraciones de impresión 3D aplicada a la cerámica, creación artística mediante robots y experiencias de pintura asistida por cobots. Todo ello se complementará con propuestas gastronómicas y de ocio que permitirán descubrir la riqueza cultural de Barcelona.

Cabe recordar, que el CZFB también mantiene un acuerdo de colaboración con la Fundación Ibercaja, con el objetivo de fomentar la innovación, la formación y el talento en sectores estratégicos como la movilidad, tecnología y logística.