Las lavadoras LG ofrecen soluciones para la higiene del hogar con mascotas

En el marco del Día Mundial de los Animales, LG presenta diversas recomendaciones para los más de 15 millones de hogares españoles que conviven con mascotas, enfocándose en la higiene y el mantenimiento de los textiles del hogar. Ante la presencia de animales de compañía, la limpieza de mantas, camas y prendas se ha consolidado como una necesidad prioritaria en la elección de electrodomésticos, y las lavadoras de LG han sido desarrolladas para abordar retos como la eliminación de olores persistentes y la protección de la piel sensible de los animales.

Para garantizar una higiene óptima y evitar la retención de olores, las lavadoras de LG integran palas bateadoras de acero inoxidable en el tambor. Este material, a diferencia del plástico, no absorbe aromas con el paso del tiempo, lo que contribuye a mantener la frescura en la colada. Esta característica se complementa con el Programa Antialérgico con vapor, una tecnología que opera a una temperatura de aproximadamente 60 °C para eliminar las bacterias, responsables de la mayor parte de los malos olores en los tejidos.

El tratamiento de manchas orgánicas comunes, como el barro, la grasa dérmica o la orina, es gestionado mediante la tecnología 6 Motion Direct Drive. Este sistema combina seis movimientos distintos del tambor, permitiendo que el detergente penetre profundamente en las fibras. Este mecanismo funciona junto al motor con IA (AI DD), que identifica de manera automática la carga y la suavidad de las prendas para ajustar los movimientos necesarios. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en su Estadística Nacional sobre la Protección Animal de junio de 2026, España cuenta con más de 15 millones de mascotas, una cifra que refleja el volumen de esta realidad familiar.

Para la limpieza de elementos voluminosos, como edredones o camas de animales, el programa Edredón de LG ofrece un movimiento específico que evita que el relleno se apelmace o compacte. Asimismo, el uso de la tecnología TurboWash™ 360 facilita la disolución y eliminación del detergente mediante pulverizaciones multidireccionales de agua. Este proceso asegura un aclarado profundo que evita que queden restos de jabón en los tejidos, previniendo posibles irritaciones o reacciones alérgicas en la piel sensible de las mascotas.

LG Electronics, que cuenta con una plantilla de 240 empleados en España, reafirma con estas soluciones su enfoque en la adaptación tecnológica a las necesidades de las familias actuales. La empresa, presente en el mercado español desde 1994, busca mediante estas funciones técnicas ofrecer un entorno más limpio y saludable para la convivencia entre personas y animales.