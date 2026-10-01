Magellan impulsa talento digital e innovación con IA en Cáceres en su Centro de Excelencia Tecnológica

Magellan, líder internacional en servicios de Consultoría y Tecnología, participa y patrocina el Extremadura Digital Day (EDD), que se celebrará el 3 de octubre en el Complejo San Francisco de Cáceres. El evento contará con una jornada de charlas, networking e inspiración, con un enfoque en Inteligencia Artificial (IA) y gestión inteligente de datos. Bruno Urquiza, Director General de Magellan para España, Santi Ristol, Director del Centro de Competencia Digital de Magellan y Verónica González, Country Manager de Recursos Humanos de Magellan, asistirán al evento.

Magellan se enorgullece de apoyar el EDD y el hub tecnológico de Cáceres, que forma parte del Centro de Excelencia Tecnológica nearshore de Magellan en España. Este centro desempeña un papel estratégico en los planes de crecimiento del grupo y ayuda a impulsar el ecosistema empresarial y tecnológico de la región.

Este año es la primera vez que la empresa participa bajo la marca unificada de Magellan y supone su debut tras la adquisición, a principios de este año, de la división de Servicios de Movilidad y e-Transaccionales de Worldline, fortaleciendo así sus capacidades en Consultoría y Tecnología.

Santi Ristol, Director del Centro de Competencia Digital de Magellan: «Me complace poder asistir una vez más al Extremadura Digital Day, ya que es un evento clave para impulsar la innovación, el talento y la transformación digital en la región. Este evento se lanzó en 2018, el mismo año en que abrimos nuestra oficina del Centro de Competencia Digital en Cáceres, por lo que hemos podido seguir de cerca su evolución y consolidación como punto de encuentro para empresas, instituciones y profesionales del sector tecnológico».

Durante el evento, los expertos de Magellan Hyai Ippolito, Responsable del equipo de Diseño UX&UI; y Jaume Sánchez, Líder Técnico de Aplicaciones Nativas, presentarán una sesión titulada Hackathon: Del Team Building Internacional a un Producto Impulsado por IA. Durante la sesión, explicarán cómo liderar equipos internacionales va mucho más allá de organizar una reunión festiva en Zoom o actividades de team building presenciales. Es decir, cómo convertir el team building en un compromiso serio de liderazgo de producto.

Es posible visitar a los expertos de Magellan en el stand, donde mostrarán las capacidades de la nueva marca y explicarán los siguientes proyectos impulsados por IA mediante demos y vídeos: