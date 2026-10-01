PallEx Iberia amplía con 14 países europeos su servicio terrestre de paletería

Pall‑Ex Iberia ha puesto en marcha, junto a Emons, un nuevo servicio internacional terrestre de mercancía paletizada con cobertura en 14 países europeos. La conexión directa entre la red ibérica y la terminal de Emons en Colonia da acceso a la distribución en Alemania, a través de su red propia, y a enlaces con otros mercados donde Emons también está presente.

El servicio engloba ambas direcciones: el envío de palés desde España y Portugal hacia Europa y las importaciones con destino a la Península Ibérica. Además, permite también servicios directos entre dos países de la cobertura europea, con recogida en uno y entrega en otro, sin necesidad de que el envío tenga origen o destino en Iberia.

Los 14 países incluidos son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Para los clientes de Pall‑Ex Iberia, la nueva oferta amplía las posibilidades de distribución internacional desde un mismo interlocutor. Para los miembros de la red, abre oportunidades tanto en el tráfico de exportación e importación como en las necesidades europeas de sus clientes, incluso en servicios triangulares cuando una expedición circula íntegramente fuera de Iberia.

«La conexión con Emons nos permite dar un paso más allá en nuestro producto internacional. Nuestros clientes necesitan mover mercancía en ambos sentidos y, en ocasiones, entre dos países europeos distintos. Queremos acompañarlos también en esas operaciones, con la proximidad de nuestra red ibérica y el respaldo operativo de Emons», señala Sergi Tomás, director general de Pall‑Ex Iberia.

«La incorporación de Pall‑Ex Iberia al grupo Emons nos permite conectar dos capacidades complementarias: una red con fuerte presencia local en España y Portugal y nuestra estructura de distribución europea. Este servicio es uno de los primeros pasos concretos de nuestro desarrollo conjunto en Iberia. Queremos seguir construyendo soluciones que respondan a las necesidades internacionales de los clientes y creen nuevas oportunidades para los miembros de la red», afirma Arne Lingemann, director general de Road Freight International de Emons.

La nueva cobertura a través de Emons complementa los servicios que Pall‑Ex Iberia ya ofrece en Francia, Italia y Rumanía mediante las respectivas redes Pall‑Ex en esos países. La compañía amplía así las opciones internacionales que sus miembros pueden ofrecer a los clientes desde la red ibérica.

Sobre Pall‑Ex Iberia

Pall‑Ex Iberia es una red de distribución exprés de mercancía paletizada en España y Portugal, que opera desde 2011, integrada por empresas de transporte independientes. Desde 2026 forma parte del grupo Emons.