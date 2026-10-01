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Smurfit Westrock transforma el futuro del envase hortofrutícola con soluciones diseñadas para cada reto de la cadena de valor

La compañía integra nuevas propuestas técnicas diseñadas para optimizar los procesos de la cadena de valor en el sector agrícola

Smurfit Westrock transforma el futuro del envase hortofrutícola con soluciones diseñadas para cada reto de la cadena de valor
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Smurfit Westrock ha presentado recientemente una serie de soluciones orientadas a transformar la operativa logística y de embalaje en el sector hortofrutícola. La iniciativa responde a la necesidad de implementar sistemas de envasado capaces de adaptarse a los retos específicos que plantea la cadena de valor actual, donde la eficiencia y la protección del producto final son pilares fundamentales para los operadores del mercado.

La propuesta de la compañía se centra en el diseño técnico de envases que buscan optimizar el transporte y la conservación de frutas y hortalizas, atendiendo a las diversas demandas de los productores. Estas soluciones han sido proyectadas con el objetivo de dotar a las empresas del sector de herramientas que permitan gestionar de forma más ágil los requerimientos de distribución, minimizando riesgos y adaptándose a las normativas vigentes del mercado europeo.

El sector, que registra variaciones constantes en los precios de productos clave según datos de lonjas como la de Agroponiente Adra, donde se han llegado a contabilizar transacciones de judía garrofón a 14,96 euros por unidad, exige una infraestructura de embalaje cada vez más especializada. De igual modo, la actividad en el campo almeriense refleja una alta competitividad, con referencias como la berenjena larga cotizando a 0,72 euros en la misma entidad, según los registros actualizados al 1 de octubre de 2026.

Estas soluciones responden a la necesidad de estandarización en un entorno donde los precios fluctúan diariamente debido a múltiples factores logísticos. La integración de los sistemas de Smurfit Westrock facilita que los productos, desde pimientos hasta variedades de tomate, mantengan sus estándares de calidad durante toda la cadena de suministro. La compañía sostiene que el diseño del envase es un componente estratégico en la rentabilidad del agricultor.

En este contexto, la optimización de los materiales de envasado se ha vuelto una prioridad para las empresas de comercialización. Al ofrecer formatos diseñados para retos específicos, se pretende reducir los tiempos de manipulación y mejorar la respuesta ante las demandas de los mercados internacionales que reciben habitualmente estas producciones. Con estas acciones, Smurfit Westrock refuerza su posicionamiento como colaborador técnico para los productores que buscan mejorar su competitividad mediante la actualización de sus procesos de envasado y logística.

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