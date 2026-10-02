Carmencita imparte formación especializada sobre especias a estudiantes del Basque Culinary Center

Carmencita ha realizado una nueva sesión formativa en el Basque Culinary Center destinada a los estudiantes de segundo curso del Grado en Gastronomía. Esta iniciativa, que contó con la participación de 50 alumnos, forma parte del acuerdo de colaboración vigente entre la compañía y la institución académica, enmarcándose en la semana de contextualización del alumnado. El objetivo principal de la jornada fue proporcionar herramientas teóricas y prácticas para comprender la naturaleza de las especias más allá de su uso convencional en las recetas.

La sesión se estructuró en dos bloques principales diseñados para integrar el conocimiento técnico con la experimentación sensorial. Durante la primera parte, el equipo de Carmencita, compuesto por Aarón, Alejandra y Marisa, detalló los procesos de calidad y los criterios de selección que determinan la obtención de aromas y sabores específicos en cada producto. Esta etapa permitió a los estudiantes profundizar en el origen y el recorrido que sigue cada especia antes de su incorporación al ámbito culinario profesional.

El componente práctico de la formación incluyó una dinámica sensorial de 45 minutos. En este espacio, los participantes realizaron ejercicios orientados a identificar cómo la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído condicionan la percepción humana durante el proceso de cocina. Según los responsables de la actividad, la capacidad de interpretar adecuadamente un aroma o una textura es determinante para transformar la experiencia final del plato. La jornada concluyó con la creación de un collage temático por parte de los asistentes, una actividad destinada a fijar de manera visual los conocimientos adquiridos sobre los orígenes, propiedades y aplicaciones gastronómicas de las especias tratadas.

Este encuentro representa la segunda formación impartida por la empresa en el Basque Culinary Center durante el presente año. Carmencita ha confirmado su regreso al centro el próximo mes para finalizar este ciclo formativo. La compañía destaca que la comprensión profunda de los ingredientes permite que estos dejen de ser meros elementos de cocina para convertirse en herramientas estratégicas de transformación gastronómica.

La labor formativa es parte de la estrategia corporativa de compartir conocimiento con las nuevas generaciones de profesionales del sector, fomentando la curiosidad como motor del aprendizaje técnico. Con estas acciones, la entidad refuerza su vinculación con la docencia gastronómica, aportando valor añadido sobre el manejo de las especias y sus aplicaciones culinarias basadas en criterios de I+D.