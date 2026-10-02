Gran Canaria muestra a las ciudades del Mundial 2030 su apuesta por un destino turístico sostenible

Las delegaciones participantes en el I Encuentro de Ciudades y Territorios Sede del Mundial 2030 comprometidos con la Agenda 2030 conocieron de primera mano algunos de los principales valores con los que la isla quiere proyectarse internacionalmente de cara a la cita mundialista: sostenibilidad, patrimonio, paisaje, producto local y calidad turística.

Todo ello a través de un Fam Trip institucional por algunos de los lugares clave de la sede de Gran Canaria del Mundial 2030, con el objetivo de mostrar sobre el terreno un modelo en el que la celebración del gran acontecimiento deportivo sirva también para poner en valor el territorio y reforzar el posicionamiento de la isla como destino turístico sostenible.

En su primer día de estancia, visitaron el casco histórico de la ciudad y la Casa de Colón, donde disfrutaron de algunos de los platos típicos de la gastronomía canaria. El recorrido del segundo día comenzó en el Estadio de Gran Canaria, donde las delegaciones conocieron los elementos de sostenibilidad previstos para la instalación, vinculados a la eficiencia energética, la accesibilidad y la diversidad, así como el proyecto de transformación del recinto de cara al Mundial 2030.

La visita continuó en la Finca de Osorio, uno de los principales enclaves naturales de Gran Canaria, donde se realizó la primera plantación de compensación de la huella de carbono del Mundial FIFA 2030. El acto, acompañado por la instalación de una placa conmemorativa con el lema «Un Mundial 2030 de Valores», simboliza el compromiso de la isla de hacer de la competición internacional una palanca de cambio y transformación, para construir desde ya ese legado que el Mundial FIFA debe dejar en el territorio.

La parada en Osorio permitió igualmente acercar a las delegaciones a la gastronomía y al producto de proximidad mediante una cata de vinos y quesos de Gran Canaria, poniendo en valor la producción local como parte de la identidad y de la experiencia turística del destino. La cata la condujo Juan García Socas, presidente del Comité de Cata del CRDO de Vinos de Gran Canaria.

Para el área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, el Fam Trip permite trasladar a las ciudades participantes que la condición de sede mundialista representa también una oportunidad para mostrar una Gran Canaria que apuesta por un turismo de calidad, respetuoso con el territorio y capaz de generar valor en el conjunto de la isla.

«El Mundial de 2030 nos ofrece un escaparate extraordinario, pero queremos aprovecharlo para mostrar mucho más que una sede deportiva. Queremos que quienes vengan a Gran Canaria descubran nuestro paisaje, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio y una forma de entender el turismo basada en la calidad y en el cuidado del territorio», señaló el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo Cabrera.

Esta segunda jornada completa así un encuentro con el que Gran Canaria quiere impulsar el concepto «Sede Mundial de la Sostenibilidad» y convertir el horizonte de 2030 en una oportunidad de promoción turística, transformación y construcción de un legado que permanezca en la isla más allá de la celebración del Mundial.

El Encuentro ha tenido como fin que las ciudades y territorios sede del Mundial 2030 conformen una alianza para compartir acciones de sensibilización y movilización social en torno a un Mundial de Valores, así como avanzar hacia una agenda común entre territorios en los ámbitos centrales vinculados al desarrollo sostenible.

El Mundial 2030 se jugará en muchos estadios, pero su legado se construirá en los territorios. Gran Canaria propone que las ciudades sede pasen de compartir un torneo a compartir una agenda de trabajo, proyectos y compromisos capaces de convertir el Mundial en una palanca de desarrollo sostenible.

«La mecha ha prendido con este primer encuentro. Desde Gran Canaria comenzamos la cuenta atrás de un Mundial 2030 de Valores», concluyó Jorge P. Artiles, coordinador de la Agenda 2030 del Cabildo de Gran Canaria e impulsor principal de este Encuentro.