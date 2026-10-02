Jaca, municipio Cardioseguro por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón

Jaca ha dado un paso decisivo para convertirse en un referente nacional de la prevención de accidentes cardiovasculares. Ha sido reconocido como el primer municipio de España en obtener la certificación de Municipio Cardioseguro, concedida por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC).

Este reconocimiento acredita el compromiso del Ayuntamiento con la implantación de una red integral de cardioprotección diseñada para garantizar una respuesta rápida ante una parada cardiorrespiratoria, tanto en el casco urbano como en los 34 núcleos rurales que forman parte del término municipal.

Con 48 desfibriladores semiautomáticos (DESA) estratégicamente distribuidos por todo el municipio, Jaca ha demostrado que la cardioprotección puede llegar más allá de los grandes núcleos urbanos y convertirse en un servicio esencial también para el medio rural.

Una red que protege allí donde transcurre la vida

La estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Jaca ha consistido en acercar los desfibriladores a los lugares donde vecinos y visitantes desarrollan su actividad cotidiana.

Los dispositivos están instalados en edificios institucionales como la Casa Consistorial, espacios culturales como la Casa de la Cultura María Moliner, el Centro Cultural La Paz y la Escuela Municipal de Música, instalaciones deportivas como el Palacio de Hielo, las piscinas municipales, el polideportivo y el campo de fútbol, además de la Escuela Militar de Montaña, la Comisaría Nacional de Policía, la Policía Local y sus vehículos patrulla, así como en un tótem exterior situado en la Plaza de la Torre del Reloj, que permite el acceso público al desfibrilador durante las 24 horas.

A esta red urbana se suma la instalación de desfibriladores en los 34 pueblos del municipio —desde Abay hasta Villanovilla—, garantizando que los habitantes de los núcleos rurales también dispongan de acceso a un equipo de desfibrilación en caso de emergencia.

Un reconocimiento que sitúa a Jaca como referente nacional

La certificación concedida por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón reconoce el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para implantar un modelo integral de cardioprotección basado en la accesibilidad a los desfibriladores, su correcto mantenimiento y la creación de entornos preparados para responder ante una emergencia cardiaca.

Para el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, este reconocimiento supone «un motivo de orgullo para toda la provincia, pero sobre todo un compromiso con la protección de nuestros vecinos y de los miles de personas que nos visitan cada año».

«Ser el primer municipio de España reconocido como Cardioseguro demuestra que invertir en prevención también es invertir en vidas. Hemos querido que la cardioprotección llegue no solo al centro urbano, sino también a nuestros pueblos, porque una emergencia cardiaca puede producirse en cualquier lugar y cada minuto cuenta. Nuestro objetivo es que cualquier persona tenga un desfibrilador lo más cerca posible cuando más lo necesite».

Desde la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón destacan que iniciativas como la desarrollada en Jaca representan un modelo de referencia para otras administraciones locales.

«Cada año se producen 30.000 paradas cardiacas fuera del entorno hospitalario en España y cada minuto que pasa sin actuar las posibilidades de supervivencia se reducen un 10%. Por eso, responder de forma precoz realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y usando desfibriladores disponibles en el entorno puede salvar vidas. Con el objetivo de mejorar la atención a la parada cardiaca en nuestro país, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), con la colaboración de Cruz Roja, desarrollamos la aplicación Ariadna. Galicia y Canarias han sido las primeras comunidades autónomas en integrarse en esta iniciativa, y desde la SEC y la FEC animamos al resto de comunidades a seguir su ejemplo e incorporar Ariadna en sus sistemas de emergencias», destacan desde la SEC y la FEC.

En representación de la SEC y la FEC acudió a la presentación la Presidenta de la Sociedad Aragonesa de Cardiología (SAC), la Dra. Marta Aliacar que ha declarado: «Es para mí un placer poder otorgar el reconocimiento de primer Municipio Cardioseguro a Jaca en nombre de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española de Corazón. Además, como Presidenta de la Sociedad Aragonesa de Cardiología, se trata de un reconocimiento muy importante y esencial, ya que ayudará a salvar muchas vidas, pues hablamos de la instalación de desfibriladores, tanto en los pequeños municipios, que son los más necesitados de este servicio al estar más alejados de los hospitales como en el núcleo urbano al haber una mayor densidad de población. Esperamos que el ejemplo de Jaca sirva para que otros municipios consigan a su vez el mismo reconocimiento, ayudando a aumentar el número de personas formadas en RCP/SVB y a la instalación de un mayor número de desfibriladores en nuestra tierra».

Para Nuño Azcona, Director general de Almas Industries, la tecnología por sí sola no salva vidas; lo hace un sistema completo que combina equipos fiables, mantenimiento activo, señalización adecuada y personas preparadas para actuar.

«La parada cardiaca -afirma- no avisa. Por eso es fundamental crear entornos donde la respuesta pueda iniciarse de forma inmediata y accesible las 24 horas. Jaca representa un magnífico ejemplo de cómo una administración puede convertir la cardioprotección en un servicio público que protege a toda la población y visitantes, no solo en la ciudad, sino también en sus pedanías, muchas de ellas lejanas al hospital más cercano debido a su situación geográfica».

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