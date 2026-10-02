Mallorca BJJ & Yoga Festival estrena sede en Andratx para su Fall Edition 2026

El Mallorca BJJ & Yoga Festival 2026 – Fall Edition celebrará del 26 al 31 de octubre una nueva edición marcada por su cambio de sede. Tras cinco años celebrándose en Calvià, el festival se traslada al H10 Blue Hotel de Andratx, reservado íntegramente para el encuentro, con el objetivo de ampliar su capacidad y dar respuesta al crecimiento del número de participantes. Durante seis días, el festival reunirá a aficionados y profesionales procedentes de diferentes partes del mundo en una programación que combinará Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), yoga, bienestar, aprendizaje y actividades sociales, manteniendo su carácter internacional y comunitario.

El carácter internacional continuará siendo uno de sus principales rasgos, con alrededor de 700 participantes procedentes de diferentes partes del mundo. En esta edición destaca especialmente el incremento de participantes de Estados Unidos y Canadá, además de una importante presencia de nuevos asistentes de Emiratos Árabes Unidos y Catar, reforzando la diversidad y el crecimiento de la comunidad del festival.

La programación de 2026 contará con más de 80 clases, sesiones, talleres y charlas, incorporando nuevas modalidades y experiencias tanto en BJJ como en yoga, además de nuevos espacios para el diálogo y la convivencia. El programa volverá a contar con profesionales e instructores de reconocimiento internacional y tendrá como invitado especial a Clark Gracie, referente del BJJ, varias veces campeón del mundo y miembro de una de las familias fundadoras de esta disciplina.

El componente social y cultural tendrá también un mayor protagonismo. La programación gastronómica incorporará menús inspirados en diferentes culturas, con especial atención a la gastronomía española y mallorquina. Además, se mantendrán espacios abiertos e inclusivos como el Círculo de Mujeres, dedicado a compartir experiencias en torno al deporte y el bienestar. El festival continúa avanzando hacia una experiencia plenamente inclusiva y, en esta edición, se espera la participación de un practicante de BJJ con ceguera en diferentes actividades del programa.

Con el traslado a Andratx, el Mallorca BJJ & Yoga Festival abre una nueva etapa, aumentando su capacidad e incorporando nuevas actividades, modalidades, instructores y experiencias, sin perder su esencia en torno al BJJ, el yoga y el bienestar. Un año más, el evento estará cofinanciado con el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y contará con el apoyo de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

Más información en www.mallorcabjjyogafest.com/fall-festival