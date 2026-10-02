Patatas Lázaro presenta sus avances en innovación y sostenibilidad en la feria Fruit Attraction

Patatas Lázaro participará en la feria Fruit Attraction, que se celebrará del 6 al 8 de octubre de 2026 en IFEMA MADRID, para presentar sus novedades en materia de innovación y sostenibilidad. La empresa, con más de 80 años de trayectoria, acude a este encuentro con el objetivo de mostrar sus herramientas orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la planificación de recursos y la atención al cliente.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía desarrolla un plan inversor de 3,6 millones de euros para el año 2026, tras haber destinado 950.000 euros en 2025. Este capital se dirige al avance de su denominada III Revolución Industrial, mediante la integración de los datos de producción, pedidos y gestión de almacenes. Con estas medidas, Lázaro busca optimizar su competitividad y agilidad en la respuesta a sus clientes, bajo un enfoque de trabajo denominado ‘Terrología’.

En el ámbito de la sostenibilidad, la empresa mantiene su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Entre sus hitos recientes destaca la obtención, en febrero de 2026, de la Medalla de Oro de EcoVadis con una calificación de 82 puntos sobre 100, lo que sitúa a la firma en el 5 % de las empresas mejor valoradas por dicha plataforma a nivel global. Asimismo, la compañía logró reducir en 2025 un 100 % sus emisiones de alcance 2 en comparación con el ejercicio anterior, gracias al uso de electricidad de origen renovable y sistemas de autoconsumo fotovoltaico.

La propuesta de la marca en la feria se presenta bajo el concepto ‘El Universo Lázaro’, ubicado en el stand 3E11. Este espacio integra a sus diferentes marcas y ha sido desarrollado con la colaboración de los artistas falleros Gotes de Foc. Por este diseño, la propuesta ha sido seleccionada como semifinalista en la categoría de Stand Más Original de los Premios al Mejor Stand de Fruit Attraction, cuyo fallo se conocerá el 8 de octubre de 2026.