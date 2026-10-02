Prestigio Viajes cumple 30 años como compañía independiente especializada en viajes a medida del Pacífico

Durante este periodo, la empresa ha desarrollado una especialización en destinos complejos y singulares, tales como Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Islas Cook, Polinesia Francesa y Japón. El enfoque de la compañía se orienta hacia la elaboración de itinerarios personalizados, incluyendo viajes de luna de miel, rutas en coche, expediciones de naturaleza y fauna, así como trayectos combinados entre diversos archipiélagos.

La metodología de trabajo se basa en el conocimiento directo de los destinos para ofrecer propuestas adaptadas a las necesidades específicas de los viajeros, distanciándose del formato de catálogo. Este modelo ha sido mantenido desde su fundación, adaptándose a la evolución que han experimentado estos destinos en el mercado español durante las últimas tres décadas.

Martín Sánchez, cofundador y director de la compañía, ha destacado la importancia de la experiencia en la gestión de viajes de alto valor añadido. «Llevo 50 años en turismo y, si algo he aprendido, es que un viaje excepcional no se consigue simplemente reservando buenos hoteles y vuelos. Se consigue conociendo el destino, sabiendo qué encaja con cada viajero y teniendo la experiencia necesaria para anticiparse a los problemas que pueden surgir», señala Sánchez.

La compañía, que inició su andadura en un contexto donde los destinos del Pacífico eran poco conocidos por el viajero español, mantiene su estructura de asesoramiento especializado. Este servicio está dirigido tanto a profesionales del sector como a particulares que requieren una planificación detallada de sus viajes.

En la actualidad, Prestigio Viajes afronta el futuro con el objetivo de preservar su independencia empresarial y profundizar en el conocimiento de destino, elementos que han definido su operativa desde sus inicios. Con esta base, la firma continúa gestionando itinerarios complejos, reafirmando su compromiso con la atención personal en cada proyecto diseñado para sus clientes.