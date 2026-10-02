Surmodics adquiere Alta Biomed y amplía sus capacidades en superficies hemocompatibles y pruebas analíticas

Surmodics Inc., proveedor líder de tecnologías de superficies y recubrimientos de alto rendimiento para el sector de los productos sanitarios, ha anunciado hoy la adquisición del negocio de Alta Biomed, compañía de servicios de recubrimiento y pruebas para productos sanitarios con sede en Carlsbad, California, especializada en tecnologías de superficies para dispositivos vasculares y otros productos sanitarios.

La adquisición supone una incorporación estratégica a la creciente cartera de tecnologías de superficies hemocompatibles y biocompatibles de Surmodics. Aporta a Surmodics la tecnología patentada de modificación de superficies mediante película fina PzF™ de Alta Biomed, añadiendo una opción consolidada antitrombótica, antiinflamatoria y favorecedora de la cicatrización a la actual cartera de soluciones hemocompatibles de Surmodics.

«A medida que avanza la innovación en productos sanitarios en ámbitos como la neuromodulación, las interfaces cerebro-ordenador, las tecnologías neurovasculares, de cardiología estructural, venosas y arteriales, los ingenieros y científicos necesitan una gama más amplia de opciones de tecnologías de superficies para abordar aplicaciones cada vez más complejas que entran en contacto con la sangre», afirmó Charlie Olson, presidente de Surmodics Coatings, Biomaterials and Catheter Technologies. «PzF ofrece a nuestros clientes otra tecnología probada de modificación de superficies mediante película fina que pueden considerar a medida que desarrollan la próxima generación de dispositivos».

PzF es una tecnología de modificación de superficies mediante una película polimérica ultrafina diseñada para mejorar la hemocompatibilidad de productos sanitarios y materiales que entran en contacto con la sangre y los tejidos. Con más de 20 años de trayectoria en aplicaciones para productos sanitarios, PzF ha recibido seis autorizaciones de la FDA y una aprobación PMA, y actualmente se comercializa en tecnologías cardiovasculares y de embolización. La tecnología puede aplicarse a una amplia variedad de sustratos, desde metales y polímeros hasta tejidos médicos e incluso tejido biológico. Entre sus aplicaciones en dispositivos se incluyen stents, injertos, catéteres, filtros, dispositivos de nitinol, dispositivos de ePTFE y materiales de PET/poliéster.

La adquisición también amplía las capacidades de Surmodics en materia de pruebas analíticas. Las instalaciones de Alta Biomed en Carlsbad aportan una experiencia consolidada en pruebas de hemocompatibilidad y partículas, incluida la evaluación de la integridad de los recubrimientos, las pruebas de partículas en condiciones agudas y las pruebas dinámicas en circuitos de sangre humana utilizadas para comparar dispositivos con y sin recubrimiento.

Una vez completada la adquisición, Surmodics ha asumido las operaciones actuales de Alta Biomed en Carlsbad. Esta ubicación amplía la presencia geográfica de Surmodics y proporciona a la compañía presencia en la costa oeste, más cerca de numerosas empresas de productos sanitarios de California y de la región circundante. Los programas existentes de Alta Biomed continuarán mientras las capacidades de modificación de superficies PzF y de pruebas de la compañía se integran en la estructura más amplia de Surmodics.

«Esta adquisición representa un siguiente paso natural y emocionante para nuestro equipo. La incorporación a Surmodics nos proporciona la escala, el liderazgo consolidado y el alcance global necesarios para llegar a más pacientes con nuestras tecnologías avanzadas de recubrimiento», afirmó Chris Nocera, vicepresidente de Ingeniería de Alta Biomed, quien dirigirá las instalaciones de Carlsbad.

La adquisición supone un nuevo avance en la estrategia de Surmodics para desarrollar una cartera diferenciada de tecnologías de recubrimiento y modificación de superficies, biomateriales especializados y servicios técnicos capaces de apoyar a las compañías de productos sanitarios desde las primeras fases de viabilidad y selección de tecnologías hasta las pruebas, el desarrollo de procesos y la comercialización.

Acerca de Alta Biomed

Alta Biomed, anteriormente Alta Biomaterials y compañía de la cartera de Nidus Biomedical, es una empresa de servicios de recubrimiento y pruebas para productos sanitarios con sede en Carlsbad, California. La compañía está especializada en la tecnología de superficies mediante película fina PzF para dispositivos vasculares y otros productos sanitarios, y trabaja con desarrolladores de productos sanitarios en la viabilidad de los recubrimientos, el desarrollo de procesos, la evaluación de la integridad de los recubrimientos, las pruebas de partículas y las pruebas dinámicas en circuitos de sangre humana. Para más información, visitar www.altabiomed.com.

Acerca de Surmodics

Surmodics proporciona al sector de los productos sanitarios recubrimientos de alto rendimiento, tecnologías de superficies, polímeros especializados, pruebas analíticas, administración de fármacos y capacidades de desarrollo de catéteres. Con casi 50 años de experiencia en tecnología de superficies y biomateriales, Surmodics trabaja con desarrolladores de productos sanitarios para mejorar el rendimiento de los dispositivos y respaldar los proyectos desde las primeras fases de viabilidad hasta su comercialización. Para más información, visitar www.surmodics.com.