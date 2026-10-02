Temu lanza una nueva función para proteger las indicaciones geográficas y apoyar a productores locales

Temu ha incorporado una nueva categoría específica de indicaciones geográficas (IG) a su Portal de Registro de Marcas, con el objetivo de apoyar a los productores locales y reforzar la protección en línea de los productos auténticos amparados por una IG. Disponible en todos los mercados, esta nueva función ofrece a los titulares de derechos una vía directa para colaborar con Temu y notificar posibles infracciones de IG para su revisión.

Las IG identifican productos cuyas cualidades o reputación están vinculadas a su origen geográfico y que aportan valor económico, social y cultural a las comunidades locales. La protección de estos derechos en internet contribuye a mantener la confianza de los consumidores y a respaldar a los productores cuyos medios de vida dependen de la reputación de sus productos. Esta categoría específica amplía las medidas que Temu ya aplica en materia de protección de la propiedad intelectual, al hacer que el proceso sea más ágil y accesible.

La categoría de IG es una de las medidas más recientes que Temu ha puesto en marcha para apoyar a las empresas, a partir de las conclusiones extraídas tras más de 100 reuniones con asociaciones empresariales, cámaras de comercio y redes de start-ups de toda Europa. En ellas, la complejidad se identificó de forma recurrente como un obstáculo para hacer negocios en línea.

«Queremos apoyar a las empresas locales con herramientas prácticas que reduzcan la complejidad», señaló un portavoz de Temu. «Para los titulares de derechos de indicaciones geográficas, esto supone una forma más clara de trabajar directamente con nosotros para ayudar a proteger la autenticidad de sus productos, así como los conocimientos especializados y el patrimonio que hay detrás de ellos».

Esta actualización forma parte de las iniciativas más amplias de Temu para proteger la propiedad intelectual, que combinan la colaboración con los titulares de derechos, la supervisión proactiva, la tecnología propia y la revisión por parte de expertos.

Según el Informe de Protección de la Propiedad Intelectual 2026 de Temu, la base de datos de supervisión proactiva de la empresa abarca más de 15.000 marcas. Durante el periodo analizado, las retiradas proactivas de fichas de producto potencialmente infractores superaron a las retiradas reactivas en una proporción de 331 a 1. Temu también trabaja directamente con más de 3.000 marcas a través de su Brand Guardian Initiative y ofrece recursos sobre cumplimiento en materia de propiedad intelectual mediante su Seller Education Center.