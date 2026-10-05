Chervon asciende a Kevin Gee a vicepresidente de Desarrollo de Productos Profesionales de FLEX

Kevin Gee se incorporó a Chervon después de una trayectoria internacional de 15 años en el negocio de herramientas eléctricas profesionales de Milwaukee. Comenzó su carrera en TTI en 2011 como representante de ventas en establecimientos en Toronto, Ontario. Posteriormente, ocupó varios puestos de marketing de Milwaukee en Canadá y, en 2013, fue ascendido a un puesto de marketing de Milwaukee con sede en Hong Kong. En 2016, pasó a ocupar el cargo de Group Marketing Manager de Milwaukee Asia.

En 2017, Kevin se trasladó a Milwaukee en Estados Unidos y avanzó a través de una serie de puestos de gestión de productos de Milwaukee entre 2017 y 2023. Su último cargo fue el de director de Gestión de Productos de Milwaukee Pro Tools, que ocupó entre 2021 y 2023. Más recientemente, Kevin ocupó el puesto de director de Ingresos y Marketing de Guardian Safety Equipment antes de incorporarse a Chervon en 2026.

Gee cuenta con un grado universitario y un MBA por Lakeland University en Thunder Bay, Ontario.

«La impresionante experiencia internacional de Gee en herramientas profesionales y sus excepcionales capacidades de liderazgo hacen de él una excelente elección para asumir el importante puesto de vicepresidente de Desarrollo de Productos de FLEX», afirmó el CEO Joe Galli. «Me ha impresionado e inspirado enormemente ver a Kevin en acción aquí en Chervon».

«Estoy deseando crear y dirigir un equipo de desarrollo de productos de herramientas profesionales de primer nivel mundial para FLEX», afirmó Gee. «Está claro que Chervon valora enormemente un enfoque obsesivo y absoluto en el desarrollo de productos de primer nivel mundial. Mi pasión por alcanzar el éxito en el desarrollo de productos profesionales encaja perfectamente con la orientación de Chervon hacia el cliente y el usuario final».

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en I+D, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por una innovación centrada en el usuario, la Compañía opera un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.

Mejores herramientas. Un mundo mejor.

Chervon está comprometida con ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y OPE en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.