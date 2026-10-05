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Chervon nombra a Claudio Chiappetta vicepresidente de Ventas Minoristas de Chervon Canada

Claudio Chiappetta se incorpora a Chervon como vicepresidente de Ventas Minoristas de Chervon Canada, con efecto a partir del lunes 5 de octubre de 2026, y reportará a Neil Harrison, vicepresidente y director general

Chervon nombra a Claudio Chiappetta vicepresidente de Ventas Minoristas de Chervon Canada
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Graduado por la York University de Toronto, Chiappetta se especializó en negocios y marketing. Aporta a Chervon más de 25 años de experiencia en equipos eléctricos para exteriores y herramientas eléctricas, así como un amplio conocimiento de los mercados canadienses de mejoras para el hogar y equipos eléctricos para exteriores.

Chiappetta inició su carrera en el sector de las herramientas y los equipos para exteriores en 2003 en Black & Decker/DeWalt, donde ocupó diversos puestos en ventas y marketing, incluido el de gerente de Producto de herramientas inalámbricas de DeWalt Power Tools. Claudio se incorporó a TTI Milwaukee en 2008, donde fue responsable del lanzamiento de una serie de productos inalámbricos de Milwaukee en el mercado canadiense. Posteriormente, desarrolló y gestionó la cartera de equipos eléctricos para exteriores de Ryobi, junto con varias marcas de herramientas eléctricas de TTI.

«Estoy encantado de dar la bienvenida a Claudio a nuestro equipo directivo de Canadá», afirmó Neil Harrison, vicepresidente y director general. «Las destacadas capacidades de Claudio en liderazgo, marketing y desarrollo de clientes serán de gran valor a medida que seguimos desarrollando Chervon Canada».

«Tengo muchas ganas de volver a trabajar junto a Neil Harrison y Trevor Bithrey para impulsar el crecimiento de Chervon Canada», afirmó Chiappetta. «El claro compromiso de Chervon con el crecimiento y el éxito continuados en Canadá resulta enormemente ilusionante».

Acerca de Chervon
Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo (I+D), fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por una innovación centrada en el usuario, la Compañía opera un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que prestan servicio a los mercados industrial, profesional y de consumo en todo el mundo.

Mejores herramientas. Un mundo mejor.
Chervon está comprometida con ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y OPE en la era de los iones de litio, la inteligencia y la digitalización.

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