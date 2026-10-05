Chervon nombra a Peter J. Carlson director de Ventas para Cuentas Estratégicas

Carlson aporta a Chervon más de 27 años de experiencia en la gestión de cuentas clave en los sectores de herramientas eléctricas y productos para exteriores. Graduado por la Bemidji State University, en Bemidji, Minnesota, Carlson inició su carrera en Makita Power Tools en 1999. Durante los diez años siguientes, desempeñó distintos cargos de responsabilidad creciente en Makita.

En 2009, Carlson se incorporó a TTI/Milwaukee como gerente sénior de Cuentas Nacionales. Su carrera continuó desarrollándose a medida que fue ascendido a una serie de puestos de responsabilidad creciente, en los que desarrolló y gestionó el negocio de cuentas clave estratégicas para TTI/Milwaukee.

«Carlson goza de un gran reconocimiento no solo por su capacidad para desarrollar el negocio, sino también para orientar, formar y desarrollar a los miembros de sus equipos», afirmó Campbell, vicepresidente sénior. «Su amplia experiencia impulsando el crecimiento tanto a nivel de tienda como en el comercio electrónico lo convierte en una incorporación de gran valor para Chervon».

«Está claro que Chervon comparte mi firme enfoque en desarrollar alianzas a nivel de tienda y fomentar la demanda entre los usuarios finales», afirmó Carlson. «Estoy enormemente ilusionado por continuar mi carrera en Chervon mientras trabajamos para consolidar una posición de liderazgo en los mercados de equipos eléctricos para exteriores y herramientas eléctricas».

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo (I+D), fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por una innovación centrada en el usuario, la Compañía opera un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que prestan servicio a los mercados industrial, profesional y de consumo en todo el mundo.

Mejores herramientas. Un mundo mejor.

Chervon está comprometida con ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y OPE en la era de los iones de litio, la inteligencia y la digitalización.