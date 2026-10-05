Jerónimo Bremer impulsa desde Besant Capital una nueva etapa inversora en la hotelería de Madrid

La operación se enmarca en la trayectoria de Jerónimo Bremer, actualmente Managing Partner de Besant Capital, firma de inversión que desarrolla estrategias en inmobiliario y otros sectores de crecimiento. La compañía fue fundada después de su etapa en RLH Properties y ha continuado ampliando su actividad en el mercado inmobiliario madrileño.

Su recorrido profesional comenzó en la banca de inversión. Bremer fue vicepresidente del Principal Strategies Group de Goldman Sachs en Londres, dedicado a las inversiones con capital propio del banco. Posteriormente participó junto a su hermano Juan Bremer y otros socios en la creación de RLH Properties, plataforma especializada en la adquisición, desarrollo y gestión de activos hoteleros y residenciales de lujo y ultra lujo.

RLH Properties, constituida en 2013, comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 5 de noviembre de 2015. La compañía desarrolló una cartera de activos hoteleros en México y el Caribe y posteriormente amplió su actividad internacional con operaciones en España.

Entre las operaciones más relevantes de esa etapa figura la adquisición del Hotel Villa Magna de Madrid al grupo Doğuş por 210 millones de euros. La operación fue anunciada el 26 de noviembre de 2018 y su cierre estaba previsto para mediados de diciembre. En aquel momento, Jerónimo Bremer ocupaba la presidencia del Comité Ejecutivo de RLH Properties y participó en la comunicación de la operación.

Tras su salida de RLH Properties, Bremer puso en marcha Besant Capital, desde donde ha continuado desarrollando inversiones inmobiliarias. La firma también adquirió el Edificio Zurich, situado en el número 44 de la calle Alcalá, y ha planteado una estrategia de inversión que contempla destinar más de 500 millones de euros a activos inmobiliarios en el centro de Madrid.

La adquisición del Hotel Suecia amplía la presencia de Besant Capital en la capital y supone un nuevo capítulo en la trayectoria de Jerónimo Bremer, que conecta su experiencia en banca de inversión y activos hoteleros con una estrategia centrada actualmente en oportunidades inmobiliarias y de crecimiento.