MISIA lleva los códigos de la moda al vestuario profesional del sector hospitality

El vestuario profesional está adquiriendo un papel cada vez más vinculado a la identidad de los espacios dentro del sector hospitality. Más allá de su función práctica, la ropa que utilizan los equipos puede formar parte de la experiencia de marca de hoteles y restaurantes y trasladar elementos de su arquitectura, interiorismo y posicionamiento.

Desde esta perspectiva trabaja MISIA, estudio creativo fundado y dirigido por Virginia Sánchez Rucabado, que desarrolla su propuesta bajo el concepto de Employee Fashion, trasladando procesos y códigos propios de la moda al diseño de vestuario profesional.

Frente al modelo tradicional de uniformidad basado en prendas estandarizadas, el estudio plantea cada proyecto como el desarrollo de una colección específica. La selección de tejidos, colores, siluetas, volúmenes y acabados parte de las características de cada establecimiento y se combina con las necesidades funcionales de las personas que utilizarán las prendas durante su jornada laboral.

El proceso comienza con el análisis presencial del espacio. Antes de iniciar el diseño, MISIA estudia aspectos como la arquitectura, el interiorismo, la atmósfera y los códigos visuales que configuran la identidad del establecimiento. A partir de esta información se desarrolla una propuesta de vestuario vinculada al concepto global del proyecto.

Este planteamiento busca integrar el vestuario dentro de una estrategia más amplia de identidad de marca, especialmente en un sector en el que numerosos elementos —desde el diseño del espacio hasta la atención al cliente— intervienen en la experiencia del usuario.

Del diseño a la gestión diaria de las colecciones

El trabajo del estudio no se limita al diseño inicial. MISIA también desarrolla sistemas para gestionar la continuidad del vestuario una vez implantado, incluyendo la reposición y renovación de prendas.

Esta fase resulta especialmente relevante cuando las colecciones deben utilizarse diariamente por equipos numerosos y requieren mantener cierta homogeneidad a lo largo del tiempo. El objetivo es facilitar la gestión de las prendas y reducir tanto los excedentes como la necesidad de acumular grandes cantidades de stock.

El desarrollo de las colecciones busca mantener un equilibrio entre diseño, comodidad, funcionalidad y coherencia con la identidad del establecimiento, teniendo en cuenta tanto las necesidades operativas de los equipos como la imagen que el espacio quiere transmitir al cliente.

MISIA apuesta además por una producción de proximidad y una red de proveedores españoles, una estrategia con la que el estudio busca mantener un mayor seguimiento de los procesos de fabricación, los materiales y los acabados.

Una trayectoria vinculada a moda y diseño

MISIA se constituyó oficialmente en 2023, después de dos años de desarrollo del proyecto. Su fundadora, Virginia Sánchez Rucabado, cuenta con cerca de dos décadas de trayectoria vinculada a la moda, el diseño y el vestuario.

A lo largo de su carrera ha trabajado junto a diseñadores como Ángel Schlesser, Ana Locking y Miguel Palacio. En 2016 comenzó a desarrollar proyectos relacionados con el vestuario profesional para Barceló Hotel Group, una experiencia que contribuyó posteriormente a la creación de MISIA.

En 2024, el estudio fue seleccionado por Lanzadera, la aceleradora empresarial impulsada por Juan Roig, dentro de su proceso de desarrollo y profesionalización.

Sobre MISIA

MISIA es un estudio creativo especializado en Employee Fashion con sede en Madrid, fundado y dirigido por Virginia Sánchez Rucabado. El estudio desarrolla colecciones de vestuario profesional para hospitality a partir de la identidad de cada proyecto, combinando moda, diseño, funcionalidad y branding.

Su propuesta abarca tanto el diseño de las prendas como su posterior implantación, reposición y continuidad, trabajando con una red de proveedores españoles y producción de proximidad.