Aclass publica una guía para implantar IA en procesos de pymes con control humano

La automatización clásica sigue una regla conocida: si el pedido es válido, se crea la orden; si vence una fecha, se envía el aviso. La inteligencia artificial entra cuando el proceso contiene lenguaje, documentos o excepciones que no caben en una lista de condiciones. El diseño que Aclass aplica separa tres capas. El modelo interpreta la solicitud o extrae campos. El sistema comprueba formatos, importes y permisos. Una persona resuelve la excepción. Si esas capas se mezclan, el piloto parece brillante y la operación se vuelve inestable.

«El ahorro no está en abrir otra cuenta de modelo. Está en elegir un proceso repetitivo, dejarlo verificable y solo entonces ampliarlo», afirma Alfonso Fernández, director de Aclass.

La madurez avanza en tres pasos. En el primero, la IA propone y una persona revisa. En el segundo, las reglas enlazan sistemas que ya existían: correo, documentos, CRM o ERP. En el tercero, un agente elige el paso siguiente dentro de límites, con permisos mínimos y registro de lo que ha hecho. Un chatbot responde en una conversación. Un agente puede completar una tarea de varios pasos. Sin perímetro de identidad, coste y acciones sensibles, no automatiza: amplifica un error.

No todo proceso es candidato. Conviene empezar por tareas que se repiten y tienen una salida validable: facturas y pedidos, clasificación de un buzón compartido, comparación de versiones o borradores de informe. No conviene automatizar decisiones laborales, de crédito, de salud o de pago. El piloto fija el criterio de acierto antes de producción, con registro y un responsable nombrado.

El ahorro existe si el proceso completo mejora, no si el modelo responde más deprisa. Importan el tiempo total por caso, las excepciones, los errores y el coste de quien revisa. Si la revisión es más lenta que la tarea original, la automatización ha fallado.

Hay un segundo límite, jurídico. La IA no crea una excepción al Reglamento general de protección de datos. Si entran datos personales, la empresa debe saber para qué los trata, con qué base, quién accede y qué proveedor participa. La residencia del dato en la Unión Europea se confirma por proyecto, no por la marca del proveedor. El Reglamento (UE) 2024/1689 exige supervisión humana con autoridad para rechazar la salida.

Ese método es el que desarrolla la guía de automatización de procesos con IA para pymes. No recomienda una herramienta. Describe cuándo basta una asistencia, cuándo un enlace entre sistemas y cuándo un agente supervisado.