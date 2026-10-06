Capitole compra Thiga España e incorpora a más de 35 especialistas en producto digital

Capitole, consultora tecnológica fundada en Barcelona en 2015, ha adquirido Thiga España, filial española de la consultora francesa Thiga, especializada en product management y product design. La operación se firmó el pasado 22 de septiembre y supone la incorporación de más de 35 profesionales. Los términos económicos no se han hecho públicos. La compra afecta únicamente a la filial española. Thiga continúa operando de forma independiente en el resto de sus mercados.

Con esta incorporación, Capitole supera los 1.500 profesionales apenas once años después de su creación. El 96 % de ese crecimiento ha sido orgánico, sin adquisiciones.

La operación se produce en un momento de concentración en la consultoría tecnológica española. Thiga España trabaja en la fase inicial del ciclo de vida del software, la de definición y diseño del producto. Con su incorporación, la compañía pasa a dar expertise a toda la cadena de valor, desde la concepción del producto hasta su desarrollo y su evolución.

Thiga España, con sede en Madrid y operativa desde 2017, trabaja con grandes cuentas en proyectos de estrategia de producto digital, diseño, experiencia de cliente y transformación organizativa, para compañías de los sectores de la moda, el retail, la energía, las telecomunicaciones, la alimentación y la administración pública. Sus equipos se integran en Capitole desde el cierre de la operación, manteniendo sus clientes y proyectos en curso.

Thiga España pasa a formar parte de la practice de Methods & Transformation de Capitole, a la que aporta gestión y diseño de producto digital, metodología y transformación. La compañía organiza su actividad en seis practices especializadas, que reúnen además sus capacidades en desarrollo de software, calidad, data e inteligencia artificial, infraestructura y ciberseguridad, e ingeniería.

Olivier Pichou, CEO y fundador de Capitole, señala: «La incorporación de Thiga España responde a una ambición clara: intervenir más arriba en la cadena de valor, entender qué productos deben construir nuestros clientes, cómo mejorarlos y cómo llevarlos a la realidad de la forma más eficiente. Queremos conservar su identidad y al mismo tiempo darle acceso a la escala de Capitole. No responde únicamente a una lógica de crecimiento: se trata de combinar escala con expertise«.

Diego Chico de Guzmán, Managing Director de Thiga España, añade: «Nacimos con el propósito de transformar la manera en que las organizaciones conciben y diseñan sus productos digitales. Unirnos a Capitole nos permite llevar esa visión a una escala mucho mayor, manteniendo nuestra esencia, nuestro talento y nuestra metodología».

Sobre Capitole

Capitole Consulting S.L., fundada en 2015, es una consultora tecnológica que forma parte del grupo internacional Smart4Engineering. Con más de 1.500 empleados y presencia en España, Bélgica y Luxemburgo, Capitole ofrece soluciones tecnológicas personalizadas en todo el ciclo de vida del software, así como en proyectos de data e IA. Su enfoque combina innovación con cercanía humana, apostando por la retención del talento y la formación continua. Para más información, visitar www.capitole-consulting.com