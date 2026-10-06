Los clientes sitúan a Mapfre como la aseguradora de automóviles más recomendada del mercado

Mapfre ocupa la primera posición del mercado en el último Barómetro de Experiencia de Cliente de Seguro de Autos de ICEA, correspondiente a julio de 2026, lo que la convierte en la aseguradora de automóviles más recomendada por sus clientes en España.

El índice, que mide la disposición de los clientes a recomendar su compañía (NPS), ha crecido dos puntos desde finales de 2025, hasta alcanzar una puntuación de 21,3, frente a los 10,7 del resto del mercado. Mapfre ocupaba ya el primer puesto en seguro de hogar, en el que en esta nueva oleada mejora 3 puntos hasta alcanzar los 23,7, con más de 10 puntos de diferencia con la segunda compañía. Los datos de julio de 2026 confirman así el avance sostenido de Mapfre en este indicador.

«Este liderazgo es el resultado del trabajo y compromiso diario de miles de profesionales, mediadores y proveedores que acompañan al cliente desde la contratación del seguro y su renovación hasta la atención y resolución de un siniestro. Además, se apoya en una relación construida a lo largo de los años, basada en la confianza, la cercanía y la calidad del servicio», afirma Javier Oliveros, director comercial de Mapfre Iberia.

La valoración positiva de Mapfre en el Baremo de Autos se refleja en los diferentes momentos de la relación con el asegurado. La compañía obtiene puntuaciones especialmente destacadas cuando el cliente necesita utilizar su seguro, así como en la renovación de la póliza. El índice de recomendación alcanza una puntuación de 28,2 entre quienes han recibido una prestación y de 26,4 entre quienes han renovado su seguro. En ambos casos, Mapfre se sitúa claramente por encima del conjunto del mercado analizado.

Además, la buena valoración no se limita a los momentos en los que se produce un siniestro. Mapfre también mejora y bate claramente al resto del sector en la recomendación de sus clientes en el momento de la contratación, en las comunicaciones con ellos y entre aquellos asegurados que no han tenido una relación reciente con la compañía. En contratación alcanza un índice del 19,8, frente al 8 del mercado, mientras que entre los clientes sin contacto reciente llega al 13, frente al 2,6 del sector.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia que los clientes conceden a sentirse atendidos y acompañados, especialmente cuando sufren un percance y necesitan una respuesta rápida, clara y eficaz. La comunicación, el trato recibido, la capacidad de anticiparse a sus necesidades y la calidad de la gestión son elementos fundamentales para generar confianza y construir una relación duradera.

«Alcanzar la primera posición en este ranking es un reconocimiento especialmente valioso, porque procede directamente de nuestros asegurados», ha señalado Javier Oliveros. «Constituye un estímulo para continuar mejorando y reforzando una relación de confianza que se construye en cada contacto y, sobre todo, en los momentos en los que el asegurado más necesita el respaldo de su compañía».

Un estudio basado en más de 50.000 clientes

El Barómetro de Experiencia de Cliente de Autos de ICEA analiza las valoraciones de un total de 51.971 clientes sobre los principales indicadores de sus compañías aseguradoras. En el caso de Mapfre, el estudio recoge la opinión de 10.274 clientes con un margen de error del 1%. El análisis compara diez compañías que representan el 81% de las primas del mercado de seguros de automóvil, y tiene en cuenta toda la experiencia del asegurado, su satisfacción, su intención de continuar y su disposición a recomendar la aseguradora.