PFU amplía la serie RICOH SP con dos sofisticados modelos referentes en velocidad y gestión 

PFU Limited («PFU»), compañía del grupo Ricoh y fabricante líder mundial de escáneres documentales¹, amplía su recién lanzada serie SP con los nuevos RICOH SP-2230 y RICOH SP-2240. Ambos modelos incorporan conexión USB y están dirigidos a organizaciones que realizan sus procesos de digitalización directamente desde un ordenador. Son un referente en el mercado en cuanto a velocidad y gestión del volumen de trabajo.

«Los nuevos equipos se presentan como una alternativa más asequible a los RICOH SP-2230N y SP-2240N, lanzados el pasado mes de junio, con el objetivo de acercar la digitalización profesional a aquellas organizaciones que trabajan directamente desde un PC. Para reducir el coste, prescinden de la conexión Ethernet de los modelos N y de DirectScan, que permite escanear sin necesidad de un PC, así como de las memorias intermedias necesarias para estas funciones», señala Jesus Cabañas, Regional Manager de PFU en Iberia.

Los SP-2230 y SP-2240 mantienen, sin embargo, la velocidad, la capacidad para trabajar con diferentes tipos de documentos y la calidad de imagen de los modelos con conexión de red.

«No todas las organizaciones necesitan conexión de red o la posibilidad de escanear sin utilizar un ordenador. Los SP-2230 y SP-2240 ofrecen una alternativa más asequible para aquellas empresas que trabajan desde un PC, manteniendo la fiabilidad, la calidad de imagen y la facilidad de uso que caracterizan a los escáneres RICOH», afirma Yasunari Shimizu, presidente y CEO de PFU (EMEA) Limited.

Hasta 40 páginas por minuto y distintos tipos de documentos

El RICOH SP-2240 alcanza una velocidad de escaneado de hasta 40 páginas por minuto, mientras que el SP-2230 llega hasta las 30 páginas por minuto. Ambos incorporan un alimentador automático con capacidad para 80 hojas y cuentan con un diseño compacto para facilitar su instalación en puestos de trabajo con espacio limitado.

Los dos modelos permiten digitalizar documentos de diferente formato y gramaje, desde tickets de 27 g/m² hasta carpetas de 413 g/m², además de documentos de oficina, tarjetas de plástico y documentos A3 plegados por la mitad. También pueden procesar distintos tipos de documentos dentro de un mismo lote, sin necesidad de clasificarlos previamente por formato o gramaje. La detección de problemas durante la alimentación ayuda, además, a proteger los originales durante el escaneado.

Tecnología de imagen para mejorar la precisión del OCR

Con más de 50 años de experiencia en ingeniería y más de 15 millones de escáneres vendidos en todo el mundo, Ricoh cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de tecnologías de captura documental.

Los SP-2230 y SP-2240 incorporan PFU Clear Image Capture, integrada en el hardware del escáner, para capturar el documento original con una elevada resolución óptica. A esta tecnología se suma PaperStream IP, el controlador incluido de serie, que procesa la imagen desde el PC para mejorar la nitidez de los caracteres y reducir elementos como el color de fondo, las sombras, los patrones y otras marcas.

La combinación de ambas tecnologías permite obtener imágenes más limpias y homogéneas y mejorar la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR), reduciendo la necesidad de correcciones manuales. Funciones como la detección automática del tamaño del papel y la rotación de la imagen contribuyen también a agilizar el proceso.

Escaneado desde el PC con un solo clic

Los RICOH SP-2230 y SP-2240 requieren una configuración mínima y están diseñados para facilitar las tareas habituales de digitalización. Con PaperStream ClickScan, los usuarios pueden realizar escaneos puntuales desde el PC seleccionando la opción «Escanear» en el menú del botón derecho. También pueden iniciar el escaneado directamente desde el botón del equipo y enviar los documentos a un destino previamente definido, incluidas ubicaciones en la nube.

Cuando se necesitan flujos de trabajo más estructurados, los equipos también pueden utilizarse con otras soluciones de la familia PaperStream. Estas permiten extraer los datos de los documentos digitalizados e incorporarlos posteriormente a otros sistemas de la empresa, reduciendo la intervención manual en el tratamiento de la información.

Precio y disponibilidad

RICOH SP-2240: Precio PVP recomendado: 531 €. Disponible a partir del 6 de octubre de 2026.

RICOH SP-2230: Precio PVP recomendado: 416 €. Disponible a partir del 6 de octubre de 2026.

Notas

¹ Los datos se basan en la cuota de mercado de escáneres documentales.

Europa: según el estudio realizado en 2025 por infoSource, que compara la cuota de unidades vendidas en Europa Occidental.

Marcas registradas

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