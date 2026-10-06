La reparación del puente de la A-1 en Cabanillas de la Sierra gana el Premio Mejor Obra Sika

La reparación de los elementos estructurales del puente situado en la A-1, a la altura de Cabanillas de la Sierra (Madrid), ejecutada por Betazul, ha sido reconocida como Mejor Obra 2025 de la XXI edición de los Premios Mejor Obra Sika. El proyecto obtuvo además el premio de la categoría de Reparación y Refuerzo, convirtiéndose en el gran protagonista de una edición a la que concurrieron 59 proyectos.

La actuación se desarrolló sobre un viaducto doble de hormigón de cinco vanos y una superficie total tratada de 15.000 m², propiedad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las inspecciones previas habían detectado un importante deterioro de la estructura debido, entre otros factores, a la acción de las sales fundentes utilizadas durante los episodios de nieve y heladas y a la falta de estanqueidad de las juntas de dilatación. En buena parte de las armaduras inspeccionadas se habían producido procesos severos de corrosión, con pérdidas de sección superiores al 20%.

La complejidad de la intervención obligó a actuar sobre diferentes elementos estructurales del puente y las soluciones Sika tuvieron una presencia destacada en las diferentes fases de reparación y refuerzo.

«Para Betazul este doble reconocimiento tiene un valor especial. Somos una empresa especializada en la reparación y el refuerzo de estructuras y llevamos casi 30 años trabajando como aplicadores de Sika. En esta actuación hemos realizado una rehabilitación integral del viaducto, interviniendo en pilas, vigas, dinteles y apoyos con soluciones Sika que contribuirán a garantizar la durabilidad de la estructura», señaló Francisco González, director de la empresa aplicadora.

El Premio a la Sostenibilidad recayó en Rehagrup SL por la rehabilitación del Hotel Marítim de Roses (Girona), una intervención sobre un edificio con más de 60 años de antigüedad y una envolvente que presentaba importantes deficiencias de aislamiento térmico y estanqueidad.

Los ganadores de la XXI edición

Junto a la Mejor Obra y la intervención más sostenible, la gala dio a conocer los proyectos elegidos en las cinco categorías de los premios. Seleccionadas por el Jurado, los ganadores de las distintas categorías fueron decididos mediante la votación del público entre los tres proyectos finalistas.

En Fachadas, el reconocimiento fue para Revestimientos José Francisco Aguilar, por las Viviendas Pryconsa Madrid Río; en Cubiertas, para Moncas Cubiertas y Fachadas, por la Rehabilitación de Cubiertas en Farmacéutica; y en Pavimentos, para Pavimentos Epoxídicos Pavicoin, por su intervención en el Roig Arena.

En Reparación y Refuerzo, el público también reconoció la intervención de Betazul en el puente de la A-1. En Impermeabilización Técnica, la votación del público terminó en empate, por lo que el premio fue compartido por Impermeabilizaciones Safer, por el Depósito de Agua Potable Sierra Carbonera, e Ingeniería Edion (INEDION), por el Pozo Maragall de la L9 del Metro de Barcelona.

«La calidad de los trabajos presentados este año ha sido extraordinaria y ha hecho especialmente difícil la labor del jurado. Esta edición vuelve a demostrar el enorme nivel técnico, la capacidad de innovación y la especialización de nuestras empresas aplicadoras», concluyó Gonzalo Causin, CEO de Sika España.