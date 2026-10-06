El trading se profesionaliza en España: ya es posible obtener una certificación reconocida por el sector

El trading abre una nueva vía de profesionalización en España. Los profesionales del sector pueden acceder ahora en español a las certificaciones del Global Trader Certification Institute (GTCI), organismo internacional nacido en Estados Unidos especializado en evaluar y acreditar competencias profesionales en los mercados financieros.

La iniciativa permite a los traders acreditar su nivel bajo un estándar internacional y presentar una credencial verificable ante la industria financiera, especialmente relevante para quienes aspiran a gestionar mayores volúmenes de capital o desarrollar su carrera en fondos de inversión, gestoras de activos, banca de inversión, brokers o mesas de trading.

De Estados Unidos a Europa

Tras desarrollar su actividad desde Estados Unidos, GTCI refuerza ahora su presencia europea desde Londres y acerca sus certificaciones al mercado español, con exámenes disponibles también en español.

Sus certificaciones tienen carácter internacional y, según el Instituto, son reconocidas en más de 120 países, permitiendo a los profesionales acreditar sus competencias más allá del mercado en el que hayan desarrollado su trayectoria.

Tres certificaciones para acreditar el nivel profesional

A diferencia de una academia, GTCI no tiene como función formar al trader, sino evaluar y acreditar de manera independiente sus competencias.

Su sistema se estructura en tres niveles progresivos: CT I (Certified Trader), CT II (Professional Trader) y CT III (Expert Trader). El recorrido avanza desde conocimientos sobre mercados y gestión del riesgo hasta competencias relacionadas con la gestión profesional de carteras, fondos y mesas de trading.

De esta forma, la certificación permite identificar y acreditar distintos niveles de preparación profesional bajo un mismo estándar internacional.

Del trader independiente a la gestión de capital

El valor de esta acreditación adquiere especial relevancia cuando un profesional quiere pasar de operar exclusivamente con capital propio a gestionar capital de terceros o incorporarse a la industria financiera.

GTCI señala que sus certificaciones son aceptadas por actores de la industria y están orientadas a profesionales que buscan oportunidades en fondos, gestoras, bancos de inversión, brokers, hedge funds, mesas de trading y compañías de fondeo.

La certificación no garantiza una contratación ni la asignación de capital, pero permite presentar ante estas instituciones una referencia independiente y verificable de las competencias evaluadas, complementando la experiencia y formación del candidato.

Latinoamérica, el siguiente paso

La expansión internacional continuará más allá de Europa. GTCI se encuentra cerrando acuerdos para ampliar su presencia en Latinoamérica mediante oficinas físicas, reforzando su actividad en el mercado hispanohablante.

Con este movimiento, el Instituto amplía un modelo que busca responder a uno de los retos de la profesionalización del sector: convertir los conocimientos y la experiencia del trader en competencias acreditadas y reconocibles ante las instituciones que gestionan y asignan capital.