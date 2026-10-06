Travesía Pirenaica cumple 15 años: de una guía del GR11 a una comunidad online para cruzar los Pirineos

La idea surgió en una conversación camino del Pirineo. Era 2011 y Eduardo Azcona y Enrique López Mondragón, dos amigos de Estella-Lizarra, recorrían el GR11 por tramos. Al preparar las salidas encontraban información dispersa, pero echaban en falta una guía online que les ayudara a organizar el recorrido. Decidieron empezar a construirla con lo que iban aprendiendo en sus propias rutas.

Quince años después, Travesía Pirenaica ha ampliado aquella primera guía y reúne a una comunidad de personas que preparan, recorren y comparten sus travesías por los Pirineos. Su newsletter cuenta con 16.225 suscriptores y el proyecto combina información por etapas, tracks, contenidos de montaña y un Club online donde intercambiar experiencias y resolver dudas.

«Empezamos apuntando lo que a nosotros nos costaba encontrar: cómo repartir las etapas, dónde dormir o dónde volver a comprar comida. Pensamos que, si nos hacía falta a nosotros, seguramente también les serviría a otros», explica Eduardo Azcona, cofundador de Travesía Pirenaica.

Preparar una ruta de casi 800 kilómetros

El GR11, también conocido como Senda Pirenaica, une el cabo Higuer, en el Cantábrico, con el Cap de Creus, en el Mediterráneo. Son casi 800 kilómetros que atraviesan valles, pueblos y collados de alta montaña. La guía de Travesía Pirenaica organiza el recorrido en 46 etapas, con información sobre itinerarios, variantes y alojamientos.

Hay quienes se plantean completarlo en una sola temporada y quienes lo recorren durante varios años, aprovechando vacaciones o escapadas. En ambos casos, preparar la ruta exige tomar decisiones: ajustar las jornadas a la experiencia de cada persona, prever los puntos de abastecimiento o consultar las condiciones de los pasos de montaña.

Con los años, el proyecto ha extendido su trabajo al GR10 francés y a la Alta Ruta Pirenaica (ARP/HRP). Las tres grandes travesías permiten cruzar los Pirineos de mar a mar, con recorridos y exigencias diferentes. La web recoge también otras rutas de varios días y contenidos sobre equipo y planificación.

De consultar una guía a compartir la experiencia

La creación del Club Travesía Pirenaica es uno de los pasos más recientes del proyecto. Esta comunidad online pone en contacto a quienes están preparando una travesía con personas que ya la han recorrido. Las preguntas sobre una etapa, el equipo o la organización del viaje dan lugar a conversaciones que complementan las guías.

«Después de tantos años, seguimos recibiendo muchas de las mismas preguntas. Pero las respuestas se enriquecen cuando participa alguien que acaba de pasar por allí o que hizo la ruta de otra manera. Queríamos dar un espacio a esas conversaciones», señala Eduardo Azcona.

Travesía Pirenaica llega a su decimoquinto aniversario con ese trabajo por delante: revisar las guías, ampliar los recursos y facilitar que la experiencia de unos resulte útil para los siguientes.

Sobre Travesía Pirenaica

Travesía Pirenaica es un proyecto digital sobre grandes travesías y montaña en los Pirineos, fundado en 2011 por Enrique López Mondragón y Eduardo Azcona. Publica guías y recursos sobre el GR11, el GR10 y la Alta Ruta Pirenaica, además de una newsletter con 16.225 suscriptores. Su Club online es un espacio de encuentro para quienes preparan y comparten estas rutas.

Más información: travesiapirenaica.com.