Valsoft Corporation anuncia la adquisición del grupo de empresas Firebrand Group

Valsoft Corporation Inc. («Valsoft»), compañía con sede en Montreal especializada en la adquisición y el desarrollo de empresas de software para mercados verticales, ha anunciado hoy la adquisición de Firebrand Technologies («Firebrand»), NetGalley LLC («NetGalley») y Supadu Ltd («Supadu»), conocidas conjuntamente como Firebrand Group, un grupo global de empresas que proporciona software y servicios líderes destinados a ayudar a las editoriales a alcanzar sus objetivos. Valsoft adquirió Firebrand Group a Media Do International, filial estadounidense de la compañía japonesa MEDIA DO Ltd.

Fundada en 1987 y con sede en Newburyport, Massachusetts, Firebrand Technologies proporciona software de gestión de títulos y metadatos que las editoriales utilizan para planificar, gestionar y distribuir información sobre libros a minoristas y socios comerciales de todo el mundo. Su plataforma principal, Title Management Enterprise, gestiona el flujo de trabajo editorial desde la adquisición hasta la publicación, manteniendo calendarios, derechos, costes y metadatos en un único sistema de registro. Eloquence on Demand distribuye esos datos de los títulos, junto con las portadas y los archivos digitales, a minoristas, mayoristas y distribuidores.

NetGalley, fundada en 2008, es el estándar del sector para la distribución de galeradas digitales y el marketing de libros. Cerca de un millón de prescriptores de libros y profesionales del sector confían en la plataforma segura y sostenible de NetGalley para descubrir nuevos títulos, compartir reseñas y promover la alfabetización en todo el mundo. Con presencia global en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón, NetGalley actúa como puente entre autores, editoriales y los lectores más influyentes del mundo.

Supadu, fundada en 2010 y con sede en Londres, Reino Unido, desarrolla sitios web, soluciones de comercio electrónico y herramientas de descubrimiento que ayudan a las editoriales a vender directamente a los lectores y a obtener un mayor valor de sus metadatos.

En conjunto, las tres compañías prestan servicio a editoriales de todos los tamaños, desde las Big Five hasta editoriales independientes, universitarias y religiosas, además de libreros, bibliotecarios, educadores, críticos y medios de comunicación que descubren y promocionan nuevos títulos.

«Firebrand, NetGalley y Supadu son nombres de confianza de los que las editoriales dependen a diario. Estamos encantados de seguir desarrollando e invirtiendo en la tecnología que acompaña a un título desde el momento en que se crea hasta el momento en que llega al lector. Estamos entusiasmados por colaborar con el apasionado equipo que trabaja cada día para hacer que la vida sea mejor y más productiva para todos los integrantes del sector editorial», afirmó Anthony Caruso, socio director de Valsoft.

Firebrand, NetGalley y Supadu continuarán operando de manera autónoma, manteniendo sus actuales equipos directivos y empleados. Como parte del ecosistema de Valsoft, las compañías se beneficiarán de conocimientos compartidos, apoyo operativo e inversión a largo plazo, al tiempo que conservarán su cultura emprendedora y su fuerte orientación al cliente.

Valsoft estuvo representada internamente por David Felicissimo (asesor jurídico general), Shinjay Choi (asesor jurídico sénior), Oliver Gray (asesor jurídico sénior de Fusiones y Adquisiciones) y Pamela Romero (asistente jurídica).

Acerca del grupo de empresas Firebrand Group

Firebrand Technologies proporciona software y servicios líderes destinados a ayudar a las editoriales a alcanzar sus objetivos. Firebrand Technologies considera que la tecnología inteligente, combinada con la experiencia humana, es la clave para aumentar la accesibilidad, las ventas y la eficiencia, impulsando el éxito de las editoriales y mejorando la vida de las personas. La plataforma principal de Firebrand Technologies, Title Management Enterprise, gestiona todo el flujo de trabajo editorial, desde la adquisición hasta la publicación, manteniendo calendarios, derechos, costes y metadatos en un único sistema de registro. Eloquence on Demand envía esos datos de los títulos, junto con las portadas y los archivos digitales, a minoristas, mayoristas y distribuidores de todo el mundo.

NetGalley es el estándar del sector para la distribución de galeradas digitales y el marketing de libros. Cerca de un millón de prescriptores de libros y profesionales del sector confían en la plataforma segura y sostenible de NetGalley para descubrir nuevos títulos, compartir reseñas y promover la alfabetización en todo el mundo. Con presencia global en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón, NetGalley actúa como puente entre autores, editoriales y los lectores más influyentes del mundo.

Los servicios globales de Supadu ayudan a editoriales y libreros a facilitar el descubrimiento de sus libros y su compra por parte de los lectores. Su automatización de metadatos impulsa los sitios web de las editoriales y el descubrimiento de libros en Internet, mientras que sus herramientas de comercio electrónico y sus integraciones de gestión de pedidos ayudan a las editoriales a vender libros impresos, libros electrónicos y audiolibros directamente a los lectores.

Para más información, visitar: www.firebrandtech.com, www.netgalley.com y www.supadu.com.

Acerca de Valsoft

Valsoft adquiere y desarrolla empresas de software para mercados verticales que proporcionan soluciones esenciales para sus respectivas áreas especializadas. La estrategia de Valsoft consiste en invertir a largo plazo, permitiendo que las empresas se beneficien de experiencia global, mejores prácticas compartidas y una estructura descentralizada que les permite conservar su espíritu emprendedor al tiempo que logran un crecimiento sostenible.

Para más información, visitar: www.valsoftcorp.com.