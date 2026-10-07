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BCS lanza su programa de internados internacionales en Estados Unidos y Canadá para el curso 2027/2028

La consultora española, especializada en boarding schools de Estados Unidos y Canadá, abre su programa 'Boarding 360' para estudiantes de 12 a 17 años, con un modelo de acompañamiento integral y personalizado durante toda la experiencia

BCS lanza su programa de internados internacionales en Estados Unidos y Canadá para el curso 2027/2028
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Estudiar y vivir en un mismo campus, compartir el día a día con alumnos de distintas nacionalidades y participar en un modelo educativo en el que la formación trasciende las horas de clase. Esa es la esencia de un boarding school o internado internacional, una opción educativa con una larga tradición en Estados Unidos y Canadá que combina formación académica, deporte, actividades extracurriculares y vida en comunidad.

La inmersión lingüística, el desarrollo de la autonomía, la convivencia multicultural y una formación orientada a preparar al estudiante para su futuro académico son algunos de los principales atractivos de estos colegios. La experiencia implica, además, aprender a organizarse, asumir responsabilidades y desenvolverse en un entorno nuevo. Una etapa especialmente significativa para los jóvenes de entre los 12 y 17 años.

Con este enfoque, BCS (Boarding Consulting Spain), consultora española especializada en internados internacionales en Estados Unidos y Canadá, ha lanzado «Boarding 360» su programa para el curso académico 2027/2028, dirigido a estudiantes españoles que quieran cursar un año o trimestre escolar en alguno de estos dos países.

Una experiencia que comienza mucho antes de viajar
Elegir un internado internacional implica tomar numerosas decisiones. El prestigio o el nivel académico del centro son importantes, pero no suficientes. Su tamaño, ubicación, metodología, oferta deportiva, vida en el campus o perfil de los alumnos pueden determinar que un colegio sea adecuado para un estudiante y no para otro.

Ahí se sitúa la propuesta de BCS. La consultora trabaja con una selección de boarding schools previamente analizados y mantiene una relación directa, sin intermediarios, con los centros educativos. El objetivo es identificar el entorno que mejor encaja con el perfil académico, personal y emocional de cada estudiante y con las expectativas de su familia.

Este conocimiento de los colegios permite también explorar las becas académicas, deportivas o de otros méritos disponibles para cada candidato. Las ayudas dependen del perfil del alumno y del centro y forman parte de un proceso más amplio de búsqueda y admisión, en el que no solo se valora el expediente académico, sino también las aptitudes, los intereses o el talento deportivo. Hasta la fecha, todos los estudiantes de BCS han podido acceder a ayudas de hasta el 70%.

El programa de internados internacionales de BCS (Boarding 360) plantea así un acompañamiento de principio a fin: desde el análisis inicial y la selección del internado hasta la admisión. También asesora en la gestión de documentación, en la obtención del visado y en la convalidación de estudios. El seguimiento continúa una vez que el alumno se incorpora al colegio, con atención a su adaptación, evolución académica y bienestar durante la estancia.

«Un año escolar en el extranjero no es solo un proyecto académico, sino un viaje de crecimiento personal. En los pequeños retos del día a día los estudiantes desarrollan autonomía, resiliencia y seguridad en sí mismos», señala Marta Gadea, partner de BCS. Una filosofía que explica por qué el acompañamiento de la consultora se extiende hasta el regreso del estudiante a España.

Estados Unidos y Canadá: dos referentes del modelo boarding school
Aunque comparten una fuerte tradición en educación internacional, Estados Unidos y Canadá ofrecen una amplia diversidad de internados y modelos educativos.

En Estados Unidos, los boarding schools destacan por combinar exigencia académica, actividades extracurriculares y deporte dentro de una vida de campus muy estructurada. Muchos centros ofrecen, además, orientación específica hacia la universidad y programas deportivos de alto nivel.

Canadá, por su parte, combina un sistema educativo reconocido internacionalmente con un enfoque práctico que potencia habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico. Su carácter multicultural, la presencia del inglés y el francés y un entorno que favorece las actividades al aire libre completan la experiencia.

En ambos destinos, el internado convierte el aprendizaje en una experiencia de inmersión: el idioma, las relaciones personales, el deporte y la convivencia forman parte de la educación tanto como las propias clases.

Sobre BCS
BCS (Boarding Consulting Spain) es una consultora educativa española especializada en internados internacionales de Estados Unidos y Canadá. Trabaja con una selección de boarding schools y mantiene interlocución directa con los centros para diseñar, junto a cada familia, un proyecto educativo adaptado al perfil académico, personal y emocional del estudiante. Su modelo integra la selección del colegio, proceso de admisión, acceso a becas, orientación en visados y convalidaciones y seguimiento del alumno durante su estancia, con un acompañamiento que comienza en la primera consulta y continúa hasta su regreso a España.

BCS forma parte de Small Boarding Schools Association (SBSA), organización internacional que agrupa, apoya y promueve internados internacionales (boarding schools), además de conectar a educadores, directores y consultores de este sector.

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