DAINA se alza como ganadora de Hard Rock Rising 2026 en Barcelona

Hard Rock Cafe Barcelona ya tiene ganador de Hard Rock Rising 2026. DAINA, banda de emocore nacida en Manresa, se alzó con la victoria en la final local celebrada el pasado miércoles 23 de septiembre en Hard Rock Cafe Barcelona, poniendo el broche final a varias semanas de música en directo dedicadas a descubrir y dar visibilidad al talento emergente.
La final reunió sobre el escenario de Hard Rock Cafe Barcelona a CRsanz, Mozart Gabriel y DAINA, tres propuestas con estilos y universos musicales muy diferentes que habían conseguido avanzar durante las distintas fases de la competición gracias a las votaciones del público.
Tras sus respectivas actuaciones, DAINA fue elegida ganadora de Hard Rock Rising Barcelona, convirtiéndose así en la representante local dentro de la siguiente fase de la competición global.
DAINA, emocore desde Manresa
Formada en 2024, DAINA nace con la voluntad de conectar con el público a través de emociones crudas como la nostalgia, la melancolía y el desarraigo. La banda está integrada por Nora Muñoz González como cantante; Arnau Ortiga Roger y Adrià De La Torre Murillo como guitarristas; Rubén Bonilla Lluch como bajista; y Arnau Caparrós Torras como batería.
A principios de 2026 publicaron su primer EP, Silence Lingers, al que recientemente se ha sumado «Ashes Like Us», continuando así la construcción de una identidad musical marcada por la intensidad y la emoción. Para la fase global de Hard Rock Rising, la banda ha registrado las actuaciones de «You» y «Break This Cycle», que serán valoradas dentro del proceso de selección internacional.
«Haber ganado esta edición del Hard Rock Rising significa muchísimo para nosotros. Como banda emergente, el hecho de que nuestra música haya logrado conectar con personas que no nos conocían nos alegra muchísimo. Estamos muy felices de haber participado, pues hemos coincidido con otros increíbles artistas y, a su vez, sentimos que hemos crecido muchísimo con la experiencia. Es todo un honor para nosotros haber podido tocar allí, un sitio tan mítico y referente de Barcelona», explica DAINA.
Una nueva etapa junto a Hard Rock Cafe Barcelona
La victoria abre ahora una nueva etapa para DAINA. Además del premio local de 500 €, la banda tendrá la oportunidad de disfrutar de tres fechas en Hard Rock Cafe Barcelona durante los próximos 12 meses, que podrán destinarse a diferentes proyectos vinculados a su carrera artística, como showcases, lanzamientos, grabaciones de videoclips o encuentros con fans y prensa.
Con esta iniciativa, Hard Rock Cafe Barcelona continúa reforzando su histórico vínculo con la música en directo y su apuesta por ofrecer un escenario a nuevas propuestas y artistas emergentes.
La banda pasa además a formar parte de los ganadores locales de Hard Rock Rising, la competición musical global impulsada por Hard Rock International y Coca-Cola, que reúne a artistas emergentes de diferentes países con el objetivo de ofrecerles nuevas oportunidades para impulsar sus carreras.
El equipo de Coke Studio será el encargado de evaluar las actuaciones de los ganadores locales de cada Hard Rock Cafe del mundo para seleccionar al ganador global. El artista elegido accederá a diferentes oportunidades profesionales, entre ellas una sesión de grabación en Coke Studio L.A. Live, una actuación en Hard Rock Orlando, equipamiento Marshall y una recompensa económica, entre otros premios.